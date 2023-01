Ráfaga de disparos deja daños en edificio de Manchester, NH: Policía

Una ráfaga de disparos levantó a vecinos de un edificio residencial de Manchester, New Hampshire, en la madrugada del miércoles, dañando el primer piso de la estructura, según la policía de la ciudad.

El Departamento de Policía de Manchester respondió a la cuadra 430 de Manchester Street poco antes de las 2:00 a.m. del miércoles por el informe de los disparos, según un comunicado de prensa de la agencia.

Los oficiales que se presentaron en el área encontraron múltiples orificios de bala en el primer piso del edificio, junto con varios casquillos en la calle del frente, según el comunicado.

Un hombre le dijo a la policía que estaba dormido en su habitación cuando sonaron los disparos, pero que no resultó herido. Dijo a los socorristas que no vio nada y que no tenía idea de quién pudo haber disparado el arma.

Cualquier persona con información debe llamar a la policía al 603-668-8711. Las personas pueden permanecer en el anonimato llamando al 603-624-4040.