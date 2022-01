Rage Against The Machine no se presentará en Boston Calling

Rage Against the Machine, uno de los tres cabezas de cartel previamente anunciados, no tocará en Boston Calling este año, anunciaron los organizadores del festival de música el jueves.

No dieron una razón, pero dijeron que darán a conocer la alineación completa para el concierto de tres días a las 10 a.m. del viernes. El festival está programado del 27 al 29 de mayo.

Rage Against the Machine también anunció la noticia en Twitter, diciendo que su gira "Anuncio de servicio público" de 2022 con Run the Jewels se pospuso y ahora comenzará el 9 de julio en Wisconsin.