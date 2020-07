Reabre el New England Aquarium con cambios por COVID

Después de cerrar sus puertas durante cuatro meses durante la pandemia, el New England Aquarium vuelve a abrir el jueves con nuevas políticas de seguridad de coronavirus.

Se requieren reservaciones para los visitantes, quienes serán evaluados para detectar síntomas de coronavirus al ingresar. Se requieren máscaras para cualquier persona mayor de cinco años y se recomienda para niños mayores de dos años.

Ciertas exhibiciones se han ajustado para mantener la seguridad, incluido el Shark and Ray Touch Tank, que se ha convertido en una experiencia de solo visualización. Otras exhibiciones como las exhibiciones Edge of the Sea Touch Tank y Science of Sharks permanecerán cerradas.

Se implementará un patrón de tráfico peatonal unidireccional en todo el edificio y se recordará a los visitantes que deben mantenerse a distancia física de los demás.

El New England Aquarium también está reduciendo la capacidad a poco menos del 15%, lo que equivale a unos 240 visitantes, más el personal, en cualquier momento dado.

"A diferencia de muchas otras instituciones culturales en la ciudad, realmente no hemos estado cerrados porque tenemos 20,000 animales que tenemos que seguir manteniendo a pesar de que estamos cerrados al público", dijo la presidenta y CEO del acuario, Vikki Spruill.

Spruill agregó que si bien los trabajadores fueron suspendidos desde que el acuario cerró el 13 de marzo debido a la pandemia, planean traer a esos empleados de regreso cuando se vuelva a abrir.