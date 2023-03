Reabren carretera en Stoneham tras reparación de postes caídos

El tráfico parecía volver a la normalidad en Montvale Avenue en Stoneham, Massachusetts, después de que fuera reabierto el viernes por la mañana, tras un cierre de casi dos días provocado por varios postes de servicios públicos y líneas eléctricas caídas.

Fue un proceso largo y complejo para reabrir la carretera, después de que un camión con remolque cortó un cable, derribando siete postes de servicios públicos y creando un gran desastre el miércoles.

Las cuadrillas pasaron todo el día del jueves reemplazando postes y volviendo a colocar alambres y cables. Eversource dijo que inspeccionó los postes.

Hubo cientos de cortes de energía en el área inmediatamente después del accidente, pero los clientes se conectaron a un generador durante las reparaciones.

La policía dijo el jueves que no se presentarían cargos contra el conductor. El camión golpeó un cable colgante bajo, que fue lo que desencadenó la reacción en cadena y el choque.

Las líneas eléctricas que cayeron estuvieron en contacto con varios vehículos en la calle, creando lo que era una situación potencialmente peligrosa.

Sin embargo, no se reportaron heridos.

Nadia Vargas, que estaba atrapada en su automóvil, vio cómo un camión cortaba un cable y derribaba los postes. Estaba justo detrás del camión y pudo ver que los cables empezaban a derribar los postes de luz, uno tras otro.

"Pude ver el poste frente a mí", dijo. "Pensé, 'Si no me aplasta este poste frente a mí, me aplastarán detrás de mí', así que fue muy aterrador".

el incidente en el que un camión con remolque quedó enganchado del tendido eleéctrico tumbando múltiples postes dejó sin electricidad a más de 400 clientes.