Realizan búsqueda de submarino desaparecido que lleva a la gente a ver el Titanic

Una operación de rescate estaba en marcha en las profundidades de las aguas del Océano Atlántico el lunes en busca de un barco sumergible que transporta personas para ver los restos del Titanic.

El Centro de Coordinación de Rescate Conjunto en Halifax, Nueva Escocia, dijo que se informó que el barco estaba retrasado alrededor de las 9:13 p.m. el domingo, a unas 435 millas (700 kilómetros) al sur de St. John's, Newfoundland. teniente comodoro Len Hickey dijo que un barco de la Guardia Costera canadiense y un avión militar estaban ayudando en el esfuerzo de búsqueda, que estaba dirigido por la Guardia Costera de los EE. UU. en Boston.

OceanGate Expeditions confirmó la búsqueda de su sumergible para cinco personas y dijo que su enfoque estaba en las personas a bordo del barco y sus familias.

“Estamos profundamente agradecidos por la amplia asistencia que hemos recibido de varias agencias gubernamentales y compañías de aguas profundas en nuestros esfuerzos por restablecer el contacto con el sumergible”, dijo la compañía en un comunicado. “Estamos trabajando para el regreso seguro de los miembros de la tripulación”.

David Concannon, asesor de la compañía, dijo que Oceangate perdió contacto con el submarino el domingo por la mañana. Tenía suministro de oxígeno para 96 horas, dijo en un correo electrónico a The Associated Press el lunes por la tarde. “Han pasado 32 horas desde que el submarino salió a la superficie”, dijo Concannon, quien dijo que se suponía que debía estar en la inmersión pero que no pudo hacerlo debido a otro asunto del cliente. Dijo que los funcionarios están trabajando para llevar un vehículo operado por control remoto que pueda alcanzar una profundidad de 6,000 metros (unos 20,000 pies) al sitio lo antes posible.

Action Aviation confirmó que el presidente de su compañía, el empresario británico Hamish Harding, era uno de los turistas a bordo. El director gerente de la compañía, Mark Butler, le dijo a AP que la tripulación partió el viernes.

“Se está haciendo todo lo posible para una misión de rescate. Todavía hay mucho tiempo para facilitar una misión de rescate, hay equipo a bordo para sobrevivir en este evento”, dijo Butler. “Todos esperamos y rezamos para que regrese sano y salvo”.

La expedición fue el tercer viaje anual de OceanGate para documentar el deterioro del icónico transatlántico que chocó contra un iceberg y se hundió en 1912, matando a casi 700 de los aproximadamente 2200 pasajeros y tripulantes. Desde el descubrimiento de los restos en 1985, ha estado sucumbiendo lentamente a las bacterias que comen metales, y algunos han predicho que el barco podría desaparecer en cuestión de décadas a medida que se abren agujeros en el casco y las secciones se desintegran.

El grupo inicial de turistas estaba financiando la expedición gastando entre $100,000 y $150,000 cada uno.

El último viaje estaba programado para partir de St. John's, Newfoundland, a principios de mayo y terminar a fines de junio, según documentos judiciales presentados por la compañía en abril ante un tribunal de distrito de EE. UU. en Virginia que preside los asuntos del Titanic.

A diferencia de los submarinos que salen y regresan a puerto por sus propios medios, los sumergibles requieren un barco para botarlos y recuperarlos. OceanGate contrató al buque canadiense Polar Prince, un rompehielos de servicio mediano que antes era operado por la Guardia Costera canadiense, para transportar a decenas de personas y la embarcación sumergible al sitio del naufragio del Atlántico Norte.

El sumergible para 5 personas, llamado Titán, es capaz de bucear 4,000 metros o 13,120 pies "con un cómodo margen de seguridad", dijo OceanGate en su presentación ante el tribunal.

Pesa 20.000 libras (9.072 kilogramos) en el aire, pero está lastrado para tener una flotabilidad neutra una vez que llega al lecho marino, dijo la compañía.

El Titán está hecho de "titanio y fibra de carbono enrollada en filamentos" y ha demostrado que "soporta las enormes presiones de las profundidades del océano", afirmó OceanGate. OceanGate le dijo a la corte que la ventana de Titán es “la más grande de cualquier sumergible de buceo profundo” y que su tecnología proporciona una “vista inigualable” de las profundidades del océano.

Chris Parry, un contraalmirante retirado de la Marina del Reino Unido, le dijo a Sky News que el rescate que se estaba llevando a cabo era “una operación muy difícil”.

““La naturaleza real del lecho marino es muy ondulada. El propio Titanic yace en una trinchera. Hay muchos escombros alrededor. Por lo tanto, tratar de diferenciar con el sonar en particular y tratar de apuntar al área en la que desea buscar con otro sumergible será realmente muy difícil”.