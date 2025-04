Realizan operativos federales en Lawrence

El equipo de Telemundo Nueva Inglaterra confirmó al menos dos operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, mejor conocido como ICE, en la ciudad de Lawrence, Massachusetts.

Por dos semanas la comunidad ha estado conviviendo con los agentes federales en los vecindarios de la ciudad.

VÉALO GRATIS A CUALQUIER HORA Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés.

“Siempre están vestidos con los chalecos negro y las palabras ICE todos los días siempre hay en sitio en en diferentes dirección van hasta la casa tú sabes.”, dice Ana Gómez, residente de Lawrence.

En las últimas 48 horas la presencia de ICE en la ciudad de Lawrence mantiene preocupados a sus residentes. Telemundo Nueva Inglaterra pudo confirmar el viernes una detención justo en frente de la corte de distrito de Lawrence.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

“El que está este como te digo indocumentado puede tener este temor porque tiene que estar escondido tienen que salir a trabajar tienen que pagar renta tienen que hacer todo normal como que otra persona pero tienen miedo claro que sí”, dijo Gómez.

En un video del jueves se aprecia como agentes especiales del FBI Boston y la DEA de Nueva Inglaterra ayudaron a ICE a arrestar a un hombre en Lawrence, que dicen es indocumentado y era buscado en República Dominicana por un homicidio en 2018.

De acuerdo con autoridades migratorias, el hombre entró ilegalmente en los Estados Unidos ese mismo año a través de Puerto Rico y poco después llegó a Massachusetts.

Algunos residentes dicen estar de acuerdo con estos arrestos.

“Bueno imagínate si usted hizo algo debe pagar por eso pero el que no ha hecho nada pienso que si está trabajando que siga trabajando”, dijo Adalgisa Santana, residente de Lawrence.

A su vez, condenan cuando detienen a inmigrantes trabajadores, incluso cuando van a presentarse en corte.

“Lo que no me gusta es este que no estoy de acuerdo con las personas que están trabajando están haciendo las cosas bien y lo agarran lo sacan de los carros de los vehículos como que está un poco no no no está muy bien”, dijo otro inmigrante.

Activistas comunitarios le piden a todos estar bien informados y conocer sus derechos, además tener a mano el número de teléfono y contacto de algún abogado experto en temas de inmigración.