Realizan redadas y cierran varias bodegas en New Haven

Con el objetivo de mejorar la seguridad de New Haven, Connecticut la alcaldía cerró varias bodegas en una serie de redadas.

Los dueños de esos negocios dicen que es una injusticia.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Una iniciativa de redadas sorpresa.

‘Nosotros no sabíamos qué hacer si abrir o que ya tenemos lo que nos pidieron pero ahora no se comunican con nosotros”, dijo Wandy Pérez, uno de los cinco propietarios de bodegas en el sector de the Hill en New Haven cuyo negocio fue cerrado por la alcaldía acusados de incumplimiento de la ley.

“Automáticamente nos cerraron sin darnos chance de nada”, dijo Perez.

“A las persona que estamos trabajando solamente si no es una cosa ilícita muy grande se le puede dar un chance.

Según el alcalde Justin Elicker de New Haven, el objetivo de las redadas es mejorar la seguridad de los vecindarios.

Van de la mano de varias agencias gubernamentales, incluyendo a la policía, quienes se encargan de proveer los datos de áreas designadas como ‘zonas activas’.

Hasta la fecha se han hecho más de 10 inspecciones en comunidades de Fair Haven y The Hill.

“Los inspecciones son importantes porque especialmente algunas bodegas que son fuentes de problemas en la comunidad”, dijo el alcalde Elicker.

El alcalde se refiere a ventas de sustancias ilícitas y tiroteos reportados frente a estos locales. Sin embargo, algunos bodegueros dicen que eso está fuera de su control.

“En un negocio trabaja mucha gente, tú sabes, por ejemplo si hay un dueño y alguien hace algo que no esté, yo no puedo estar el dia entero aquí”, dice Evangelina Adames, dueña de la bodega The Congress.

A la vez, Elicker resalta que algunos dueños de bodegas no le están pagando a sus empleados el salario mínimo.

Algo que según Osiris Rodríguez, quien trabajó por más de 10 años en una bodega, dice que es un asunto privado, “ahi está entre el trabajador y el dueño, si el trabajador lo acepta y el dueño le propone entonces te pago tantas semanas, si te trabajo o no ya son problemas de ellos”, dijo.

Los dueños de bodegas dicen que los cierres son una injusticia ya que entre los impuestos y los permisos se requiere de mucho sacrificio.

El alcalde recalcó que en su mayoría los negocios locales tienen un impacto positivo pero aquellos que no, tendrán que adherir con las reglas ya establecidas.