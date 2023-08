Realizan vigilia por mujer que habría sido asesinada por su novio en Salem

Familiares y amigos de una mujer que, según la policía, fue asesinada por su novio en Salem, Massachusetts, realizaron una vigilia el lunes por la noche.

La madre de la víctima describió lo gran hija y madre que había sido Nayeli Nieves, de 20 años, para sus dos hijos pequeños.

"Todos la vamos a extrañar en nuestros corazones", dijo Carmen Cobián, luchando por contener las lágrimas. “Nuevamente, todos solo queremos justicia para Nayeli”.

La familia de Nieves, junto con los concejales de la ciudad de Salem, policías y bomberos, encendieron una vela en su memoria durante la vigilia.

"En nombre de la ciudad de Salem, quiero expresar nuestro más sentido pésame a la familia de Nayeli", dijo el alcalde Dominick Pangallo.

La policía dice que Pablo Vicente, de 33 años, el novio de Nieves, admitió haberla matado en su apartamento de Pope Street mientras sus hijos estaban en casa y luego haber puesto su cuerpo en un contenedor de basura. Casi una semana después de que Vicente fuera acusado de su asesinato en la corte, el cuerpo de Nieves aún no ha sido encontrado.

El padre de Nieves, Samuel, dice que estos últimos días han sido difíciles sin saber dónde está.

“Él, al igual que toda la familia, hemos estado haciendo nuestras propias búsquedas en el bosque. No hemos dejado de buscar. Seguimos buscándola hasta obtener respuestas”, dijo una mujer que habló junto a Samuel Nieves. “Él ya no puede con este dolor y hasta que no encuentre a su hija, no podrá conseguir… no podrá vivir con el dolor”.

La policía dice que comenzó una investigación sobre una situación de violencia doméstica que involucró a Nieves en julio.

"Desde la primera llamada que recibimos, había señales de advertencia. Una mirada más profunda mostró un historial de abuso. Hubo una separación y reubicación recientes", dijo el oficial de policía de Salem, Max Zirin.

La policía destaca que el caso de Nieves había sido priorizado desde el primer día que recibieron la llamada.

“Quería compartir algo de nuestro lado, ya que muestra que Nayeli estaba preocupada por su situación y que estaba trabajando para actuar sobre esas preocupaciones. No fue ignorada”, dijo Zirin.

Los familiares de Nieves han dicho que culpan al sistema por su muerte, señalando el historial de presuntos abusos de Vicente.

El fiscal de distrito de Essex ha llamado a este otro ejemplo de "violencia doméstica terrible, una madre joven arrebatada por la violencia de su pareja".

Vicente se declaró inocente durante su comparecencia la semana pasada. Está detenido sin derecho a fianza y se espera que regrese a la corte el 8 de septiembre.

Los dos hijos pequeños de Nieves, de 3 años y 18 meses, fueron puestos al cuidado del Departamento de Niños y Familias de Massachusetts. No hubo actualización el lunes sobre los niños.