Realizan vigilia por mujer víctima de violencia doméstica en Chelsea

Miembros de la comunidad en Chelsea, Massachusetts realizaron una vigilia para crear consciencia sobre la violencia doméstica.

La vigilia se hizo memoria de Margarita Morehead, quien murió tras ser apuñalada por quien fue su pareja sentimental.

La mujer de 59 años fue apuñalada mortalmente por Ángel Alvarez, su ex pareja, cuando margarita intentó terminar la relación el pasado lunes.

El evento es un llamado a la comunidad para que identifiquen y actúen en contra de este mal silencioso.

Según algunos de los oradores, el hecho se podía evitar si alguien hubiese intercedido.

Una situación similar ocurrió en Chelsea hace dos años, cuando Maribel Caraballo corrió buscando ayuda tras ser apuñalada y solo encontró indiferencia.

"A veces las personas por por estatus migratorio piensan que algo les va a pasar si dicen algo. No los van a deportar, no les va a pasar nada. Si usted es víctima de violencia y no tiene documentos, no hay problema." dijo la representante estatal Judith García.

Una de cada 3 mujeres y uno de cada 4 hombres es víctima de violencia doméstica física. Estos números son aún más altos cuando se consideran los casos de abuso financiero y emocional.