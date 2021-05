Realizarán vigilia en honor a primos ahogados en lago de Brockton

El martes se llevará a cabo una vigilia para dos niños pequeños junto al lago donde se ahogaron en Brockton, Massachusetts.

Dos primos, Tiago Depina, de 12 años, y Rafael Andrande, de 13, fueron sacados del lago Waldo en D.W. Field Park el sábado después de ser reportados inicialmente como desaparecidos alrededor de las 7:30 p.m., según la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Plymouth.

La vigilia se llevará a cabo en Waldo Lake a las 6 p.m. del martes. Los consejeros de duelo estarán en South Middle School, donde asistieron los niños, para ayudar a los estudiantes y al personal a sobrellevar la pérdida.

Se realizaron varias llamadas al 911, dijeron las autoridades, después de que las personas que estaban con los niños dijeron que no los habían visto durante 5 a 10 minutos.

Los investigadores dicen que los niños estaban saltando piedras en aguas poco profundas cuando uno de ellos cayó cerca de un desnivel empinado. El otro entró para intentar rescatar a su primo, pero ninguno sabía nadar.

El capitán de Brockton Fire, Steve McLean, dijo que aproximadamente una hora después de la búsqueda, alrededor de las 8:51 p.m., Andrande fue sacado de casi 10 pies bajo el agua y llevado al Centro Médico Good Samaritan, donde fue declarado muerto. Alrededor de las 9:33 p.m., Depina estaba ubicado en el agua, también a casi 10 pies debajo de la superficie. También fue llevado al Buen Samaritano, donde fue declarado muerto.

Hay un monumento cerca del lago Waldo donde Andrande y Depina fueron sacados del agua.

"Son niños realmente buenos. Los amo", dijo el amigo de la familia Elton Nunes. "Es como si no supiéramos qué hacer, qué decir. Nadie, ya no puedes traerlos de vuelta. Solo tenemos que seguir orando".

Valdo Centeio, quien estuvo en el lugar el sábado, dijo que está teniendo dificultades para procesar todo.

"Escuché gritos provenientes de Waldo Lake, simplemente se estaban volviendo locos: 'Oh, no puedo encontrar a mis hijos'", recuerda. "Y luego le pregunté cuántos de ellos y me dijo, 'Oh, hay dos niños'".

Centeio dijo que trató de ayudar, pero el agua era demasiado profunda y estaba demasiado oscuro afuera.

"Supongo que bajaron por la rampa, pero no sabían que una vez que llegaran al final de la rampa, simplemente iban a entrar", dijo.

El alcalde de Brockton, Robert Sullivan, estuvo en el lago los dos días de este fin de semana. Dijo que los consejeros de duelo estaban disponibles el domingo en la escuela secundaria a la que asistían los niños.

"Este es un día trágico aquí en la ciudad y nuestras oraciones y condolencias están con la familia", dijo. "Mi título es alcalde, pero mi trabajo es papá. Soy padre de tres hijos. Ni siquiera puedo comprender por lo que está pasando esta familia ''.

Sullivan también habló en una conferencia de prensa el sábado por la noche con McLean, donde dijo que estaba devastado por lo sucedido y estaba enviando condolencias y oraciones de toda la ciudad a las familias de las víctimas.

La operación de rescate para ambos niños tomó hasta dos horas y se vio obstaculizada por la puesta de sol, dijo McLean. Se trajo iluminación al lugar para ayudar en la búsqueda.

Se realizó reanimación cardiopulmonar a una de las víctimas, dijeron las autoridades, aunque los intentos de revivir al niño no tuvieron éxito. La unidad de detectives de la Policía del Estado de Massachusetts está ayudando a la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Plymouth con una investigación sobre la muerte de los niños.

Los primos eran estudiantes de South Middle School. El domingo, el superintendente de Brockton, Michael Thomas, emitió un comunicado sobre la muerte de los niños.

"Nos entristece profundamente saber que dos miembros de la comunidad de South Middle School murieron el sábado después de un trágico accidente", dijo Thomas. "Nuestros corazones están con la familia de los estudiantes y sus seres queridos mientras enfrentan esta pérdida impensable".

Thomas también dijo que el departamento de servicios de apoyo del distrito tendrá un equipo de consejeros de adaptación disponibles para brindar apoyo emocional a los estudiantes durante el tiempo que sea necesario.

El fiscal de distrito dijo que un niño de 11 años también fue sacado del lago el sábado por la noche y fue transportado al Centro Médico Good Samaritan. Su estado no se conoció de inmediato.

La ciudad de Brockton no permite nadar en Waldo Lake.

No se sospecha de ningún juego sucio. Se está llevando a cabo una investigación por parte de la policía local y estatal.