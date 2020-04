Reapertura de Connecticut no pasará hasta después del 20 de mayo

La reapertura de Connecticut tras el cierre de negocios no esenciales en marzo por la pandemia de coronavirus probablemente no llegará hasta junio como muy pronto y llevará meses completarla, dijo el jueves un miembro clave del Grupo Asesor de Reapertura de Connecticut del gobernador Ned Lamont.

Hay 631 nuevos casos de coronavirus en Connecticut desde el miércoles y 95 nuevas muertes, según Lamont.

Eso eleva el número total de casos a 23,100 y el número de muertes ahora es de 1,639 en el estado.

La junta asesora formada para estudiar cómo y cuándo Connecticut puede reabrir la economía de manera segura identificó cuatro segmentos en los que centrarse durante los próximos meses.

Estos incluyen salud pública, impacto económico, educación y apoyo comunitario.

"Teniendo en cuenta los problemas de salud pública, ¿cómo marcamos los otros tres engranajes?" Indra Nooyi, copresidenta de la junta asesora, dijo. "¿Cómo hacemos que los otros niveles de negocios funcionen nuevamente? ¿Cómo hacemos que los colegios, universidades y escuelas vuelvan a funcionar a fines de este mes, o más tarde en mayo o en septiembre siempre que podamos? Y luego, ¿cómo protegemos nuestro más vulnerable a pesar de todo? Ese es el apoyo de la comunidad ".

También parece que el plan del gobernador Lamont para reabrir partes del estado antes del 20 de mayo podría retrasarse.

Nooyi dijo el jueves que la fecha del 20 de mayo no es una fecha de reapertura, sino una fecha que tendrán un plan de reapertura para presentar al gobernador.

Ella dijo que una reapertura gradual es más probable en junio y continuará durante el resto del año. “Estoy tan ansioso por reabrir nuestra economía y volver a los negocios como siempre, pero si no lo hacemos de manera reflexiva, todos nuestros esfuerzos para mitigar la propagación de este virus hasta la fecha no habrán valido la pena", dijo Lamont. "Las acciones que hemos tomado hasta ahora en Connecticut, aunque minuciosas, han estado ayudando a frenar su propagación. La tasa cada vez más lenta de hospitalizaciones muestra que lo que hemos hecho hasta ahora está teniendo un impacto, pero aún no estamos fuera de peligro.

Los miembros del Grupo Asesor de Reapertura de Connecticut incluyen:

Grupo asesor principal

· (Copresidenta) Indra Nooyi: Copresidenta de la Junta de AdvanceCT; ex CEO de PepsiCo

· (Copresidente) Dr. Albert Ko: Profesor de epidemiología y medicina y jefe de departamento en la Escuela de Salud Pública de Yale

· Oni Chukwu: presidente ejecutivo de Aventri

· Alex Karnal: socio y director gerente de Deerfield; cofundador y miembro de la junta del Instituto para Medicamentos que Cambian la Vida

· Dr. Mehmood Khan: CEO y miembro de la junta de Life Biosciences, Inc.

· Dr. Harlan Krumholz: cardiólogo e investigador de atención médica en la Universidad de Yale y el Hospital Yale New Haven

· Dr. Charles Lee: Director científico y profesor del Laboratorio Jackson de Medicina Genómica.

· David Scheer: presidente de Scheer & Company, Inc .; presidente de la junta directiva de Aegerion Pharmaceuticals

Comité de negocios

· (Presidente) Oni Chukwu: presidente ejecutivo de Aventri

· Joe Brennan: Presidente y CEO de la Asociación de Empresas e Industria de Connecticut.

· Rodney Butler: Presidente de la Nación Tribal Mashantucket Pequot

· Peter Denious: Presidente y CEO de AdvanceCT

· Howard Hill: propietario de los servicios funerarios de Howard K. Hill

· Roberta Hoskie: Presidenta y CEO de Outreach Realty Services

· Steve Matiatos: Presidente de la Asociación de Alojamiento de Connecticut.

· Dan Meiser: presidente de la Asociación de Restaurantes de Connecticut

· John Olsen: presidente emérito de la AFL-CIO de Connecticut

· Fran Pastore: Presidenta y CEO del Consejo de Desarrollo Empresarial de Mujeres

· Timothy Phelan: Presidente de la Asociación de Comerciantes Minoristas de Connecticut

· Meredith Reuben: CEO de EBP Supply Solutions

· David Roche: presidente de los oficios de construcción de Connecticut

· Garrett Sheehan: Presidente y CEO de la Cámara de Comercio de Greater New Haven

· Pedro Soto: Presidente y CEO de Hygrade Precision Technologies.

Comité de la comunidad

· (Presidenta) Marcella Nunez Smith: Directora de Equity Research and Innovation en la Yale School of Medicine

· Marie Allen: Directora Ejecutiva de la Agencia del Sudoeste de Connecticut sobre Envejecimiento y Vida Independiente

· Dr. Ken Alleyne: Vicepresidente de la Fundación de Salud de Connecticut

· Nora Duncan: Directora Estatal de Connecticut AARP

· Rochelle Palache: Asistente de Líder de Distrito para SEIU, Local 32BJ

· Daria Smith: Directora Ejecutiva del Consejo de Vida Independiente del Estado de Connecticut

Comité de educación

· (Copresidente) Rick Levin: ex presidente de la Universidad de Yale

· (Copresidenta) Linda Lorimer: ex vicepresidenta de iniciativas globales y estratégicas en la Universidad de Yale

· Rick Branson: Director Ejecutivo de la Asociación de Escuelas Independientes de Connecticut

· Jan Hochadel: presidente de AFT Connecticut

· Steve Kaplan: presidente de la Universidad de New Haven

· Alice Pritchard: Jefa de Gabinete del Presidente de los Colegios y Universidades del Estado de Connecticut.

· Rachel Rubin: Jefa de Gabinete del Presidente de la Universidad de Connecticut.

· Jen Widness: Presidenta de la Conferencia de Colegios Independientes de Connecticut

· Donald Williams, Jr .: Director Ejecutivo de la Asociación de Educación de Connecticut

Representantes del gobernador Lamont

· Paul Mounds: Jefe de Gabinete de la Oficina del Gobernador.

· Josh Geballe: Director de Operaciones de la Oficina del Gobernador y Comisionado del Departamento de Servicios Administrativos

· Renée Coleman-Mitchell: Comisionada del Departamento de Salud Pública

· Dr. Matthew Cartter: Epidemiólogo estatal del Departamento de Salud Pública.

· Miguel Cardona: Comisionado del Departamento de Educación de Connecticut (también copresidente del Comité de Educación)

· Beth Bye: Comisionada de la Oficina de Infancia Temprana de Connecticut (también miembro del Comité de Educación)

· Deidre Gifford: Comisionado del Departamento de Servicios Sociales de Connecticut (también miembro del Comité de la Comunidad)

· Amy Porter: Comisionada del Departamento de Servicios de Envejecimiento y Discapacidad de Connecticut (también miembro del Comité de la Comunidad)

· Jordan Scheff: Comisionado del Departamento de Servicios de Desarrollo de Connecticut (también miembro del Comité de la Comunidad)

· David Lehman: Comisionado del Departamento de Desarrollo Económico y Comunitario de Connecticut (también miembro del Comité de Negocios)