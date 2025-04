Recupera 4 mil dólares en compra de auto eléctrico

Muchos consumidores se inclinan a comprar un auto eléctrico por los créditos que se ofrecen a nivel local, estatal e incluso federal.

Ese fue el propósito de Héctor Ogalde, quien reside en Hudson, Massachusetts.

Él compró un auto eléctrico en Herb Chambers, concesionario Chevrolet de Danvers.

Ogalde dice que su ciudad le otorgó un bono de 500 dólares para instalador un cargador para el vehículo, mientras que a nivel estatal recibió una bonificación de 3,500 dólares.

Sin embargo, Héctor no podía conseguir el crédito federal, ya que según él, a la hora de firmar el contrato, el concesionario falló.

"En ese mismo momento, ellos debieron haberme dado un reporte. Y ese reporte me decía que el auto era elegible para el crédito federal". apuntó. Héctor se refiere al "reporte del vendedor de vehículos limpios".

Con ese documento, el IRS es notificado de que el comprador tiene ese crédito, en este caso, 4 mil dólares, por lo que, Héctor insistió en pedir tal reporte al concesionario.

"Correo va, correo viene y me empiezan a correr para adelante, como se dice, a patear la pelota hacia adelante". Explica Ogalde, quien asegura que desde febrero llamaba semanalmente al concesionario, solicitando el reporte pero nadie le daba una respuesta clara.

"Yo traté de mandar correo a diferentes lugares. Y dijimos ¿No está Telemundo?".

Al explicarnos su problema, Telemundo Nueva Inglaterra Responde contactó al concesionario Herb Chambers, explicando la situación y la documentación que respalda a Héctor.

"Y esa misma tarde nos llaman, dio resultado la llamada de ustedes, porque en ese mismo momento me dice mira, 'nosotros no queremos ser responsable de lo que está pasando, aunque no lo somos, dijo es el IRS, lo que queremos hacer es darte el cheque por el monto de cuatro mil dólares".

Tal cheque llegó en una semana a la residencia de Ogalde, solicitamos una declaración a Herb Chambers de Danvers, sin embargo no obtuvimos respuesta.

Por su parte, Héctor dice estar más que conforme con la intervención de Telemundo Nueva Inglaterra Responde.

"Claro que lo recomiendo, lo recomiendo a cualquier persona que tenga algún problema". Finalizó Ogalde.

Es importante mencionar que no todos los consumidores tienen derecho a los mismos créditos, ya que estos se determinan por las especificaciones del vehículo y también por los ingresos del comprador.

