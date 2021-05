Red Sox en el primer lugar con un tono desafiante

Los Medias Rojas comenzaron la temporada cabizbajos para luego ganar nueve juegos consecutivos y convertirse en un verdadero problema en la Liga Americana del Este.

Un mes después, como dueños del mejor récord del béisbol, su personalidad se está transformando en algo más parecido a: "¿Todavía no crees en nosotros? lárgate".

Si continúan jugando a este ritmo de 22-13, ganarán 102 juegos. Del pequeño equipo que lograba algunas cosas, se están transformando muy rápidamente en una locomotora arrazadora.

"Sé que la gente dice que no vamos a ser buenos este año, y lamento la palabra que voy a decir, pero vamos (mala palabra) bien", dijo el zurdo Martin Pérez recientemente.

"Creemos en nosotros como equipo", dijo el antesalista Rafael Devers después de dar un jonrón en la victoria sobre los Orioles el domingo. "Son ustedes los que no creen en nosotros".

"Hay inseguridad en la atmósfera", agregó el invicto abridor Nick Pivetta. "Los muchachos están pasando el mejor momento de sus vidas. Tenemos algo bueno aquí".

Los Medias Rojas se han ganado el derecho de empezar a jugar la carta de "nadie creía en nosotros", porque incluso aquellos que reconocieron que podrían ser "buenos furtivos" asumieron que eso significaba un techo de aproximadamente 85 victorias, no 102. se acercan a la marca mágica de 40 juegos que la mayoría de los equipos esperan para alcanzar antes de decidir qué es real y qué necesita ser arreglado, los Medias Rojas están jugando como un club imparable durante todo el verano.

Si parece que han estado en todos los partidos, es porque básicamente lo han hecho. Han sido derrotados exactamente dos veces: una derrota por 11-3 ante los Orioles para completar una barrida de apertura de temporada que nos hizo creer que el cielo se estaba cayendo, y una derrota no competitiva por 8-2 ante los Marineros tres semanas después. Del resto, han tenido chance en cada juego.

Eso no es fácil de hacer en el transcurso de 162, especialmente en esas noches en las que claramente no puedes y quieres rendirte y continuar mañana. Los Medias Rojas podrían haberse rendido ante el as de los Mets, Jacob deGrom, hace dos semanas, por ejemplo, especialmente después de una victoria por 2-1 que ya les había garantizado una serie dividida como visitantes.

En cambio, lograron una carrera cuando el receptor Christian Vázquez disparó una bola rápida de 100 mph en el otro sentido, y Pivetta y el bullpen lograron una victoria por 1-0.

"Todos están listos para jugar todos los días", dijo Pivetta. "Tenemos un gran ritmo. Nunca nos quedamos sin juegos de béisbol, como me han escuchado decir 100 veces... simplemente nunca nos quedamos".

Los Medias Rojas están empezando a sentirse como uno de esos equipos que asumimos perpetuamente que regresarán a la tierra, pero en cambio permanecerán en la cúspide hasta octubre. Son el tipo de equipo que se da el lujo de dejar en la banca a Franchy Cordero después de una mala racha de 1 de 34, verse obligado a jugar con él en una emergencia cuando un abridor se lesiona, y luego verlo anotar tres hits y una atrapada ganadora para salvar el juego y vencer a los Tigres.

Están legítimamente a punto de ser probados sin los habituales Kiké Hernández y Christian Arroyo, quienes acaban de llegar a la lista de lesionados con lesiones en el tendón de la corva y en la mano, respectivamente. Michael Chavis intervino en la segunda base el sábado y rápidamente lanzó un jonrón de dos carreras. ¿Alguien se sorprenderá si el reserva Jonathan Arauz encuentra la manera de contribuir a una victoria más temprano que tarde?

Ese es el tipo de vibra en el que están ahora los Medias Rojas. Son buenos y lo saben y si no quieres creer en ellos, es tu problema, pero entiende esto: se rte acaba el tiempo.

