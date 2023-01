Los Red Sox firman contrato con Rafael Devers por 11 años más, según reportes

Esta nota se publicó originalmente en NBC Sports Boston

¡A celebrar fanáticos de los Medias Rojas de Boston!. Rafael Devers no se va a ninguna parte pronto.

El antesalista estrella acordó firmar una extensión de contrato de 11 años, con un valor de más de $330 millones, con los Medias Rojas el miércoles, según varios informes. El ex jugador de la MLB Carlos Baerga informó por primera vez la noticia en su cuenta de Instagram, diciendo que el trato tenía un valor de $332 millones.

Jeff Passan de ESPN agrega que el trato, que dijo que era por un valor de $ 331 millones, no está hecho ya que el proceso físico no ha comenzado, pero la expectativa es que Devers permanezca en Boston. Jon Heyman de The New York Post informa que Devers no tiene una cláusula de no comercio como parte de su contrato.

El futuro de Devers con los Medias Rojas estaba en duda luego de la partida de la superestrella local, Xander Bogaerts, en la agencia libre. El dos veces All-Star estaba programado para convertirse en agente libre después de la temporada 2023 y, según los informes, no habría negociado una extensión durante la campaña.

Afortunadamente para Boston, no tendrá que preocuparse por separarse de otro pilar de la franquicia. Devers está listo para ser el ancla de la alineación de los Medias Rojas durante su temporada de 37 años.

Devers recortó .295/.358/.521 con 27 jonrones y 88 carreras impulsadas en 141 juegos la temporada pasada.