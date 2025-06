Este artículo fue escrito originalmente en inglés por Justin Leger para NBCSports Boston

Los Boston Red Sox volvieron a estar en modo de control de daños el miércoles.

Mientras lidian con las consecuencias del traspaso de Rafael Devers, el director de béisbol, Craig Breslow, fue objeto de un escrutinio más riguroso tras un impactante informe de Joon Lee en Yahoo Sports. El informe de Lee detallaba una gerencia disfuncional bajo el liderazgo de Breslow.

Lee añadió otra sorprendente revelación el martes en el programa Early Edition de NBC Sports Boston. Según Lee, los Red Sox utilizaron bots de IA (inteligencia artificial) para realizar varias rondas de entrevistas con un candidato a un puesto de operaciones de béisbol.

"Lo que está sucediendo con los Red Sox, con Sam Kennedy, con Craig Breslow, con Alex Cora, es un estado de disfunción organizacional", dijo Lee. Anoche me enteré de una entrevista con los Red Sox, quienes buscaban reclutar a una nueva persona para su departamento de operaciones de béisbol. Durante el proceso, se realizó con un bot de IA, donde se registraban las respuestas y luego los Red Sox las evaluaban.

Los Medias Rojas de Boston realizaron un sorprendente movimiento que cambió la historia de la franquicia el domingo, apenas horas después de barrer a los Yankees de Nueva York en tres juegos en Fenway Park.

Y no fue solo una ronda. No fueron solo dos. Fueron cinco rondas de entrevistas en las que esta persona no habló con nadie más de la organización de los Red Sox.

El miércoles, los Red Sox emitieron el siguiente comunicado en relación con el informe de Lee:

"Queríamos ponernos en contacto con usted porque estamos viendo informes sin fundamento sobre el uso de bots de IA por parte de los Red Sox para contratar candidatos", dice el comunicado, según Christopher Smith de MassLive.com. "Desde 2012, el club ha utilizado una herramienta llamada HireVue para evaluar a los solicitantes de todos los puestos de la organización. Los Red Sox son uno de los varios clubes de la MLB que utilizan esta herramienta, que solicita a los candidatos responder algunas preguntas en un video grabado para que el gerente de contratación pueda conocer mejor a la persona más allá de su currículum. Este es uno de los varios pasos del proceso de contratación y es solo un factor que ayuda a determinar qué candidatos deben pasar a una entrevista en persona.

En promedio, el club recibe más de 500 solicitantes por puesto, y para algunos, hasta 3000. Esta herramienta no reemplaza las entrevistas en persona, simplemente es uno de los muchos pasos que ayudan al club a evaluar a los numerosos candidatos que se postulan para cada puesto.

Queríamos asegurarnos de que todos ustedes recibieran esta información directamente de nosotros y agradeceríamos su colaboración para aclarar estas afirmaciones sin fundamento.

HireVue es una empresa de inteligencia artificial y gestión de recursos humanos que permite a sus clientes realizar entrevistas donde el candidato interactúa con una computadora en lugar de un entrevistador humano. Muchas empresas utilizan esta tecnología para filtrar candidatos al principio del proceso de entrevista, por lo que no sorprende que los Red Sox la utilicen con la cantidad de solicitantes que reciben. Lo que destaca del informe de Lee es que la organización supuestamente la utilizó durante cinco rondas de entrevistas.

Breslow abordó esta parte del informe el miércoles, según Ian Browne de MLB.com.

"Creo que mi respuesta corta es: no estoy seguro, porque sé que he tenido conversaciones directas con la gente", dijo Breslow. "Pero como dije, si se usa como una especie de primer filtro, dado el gran número de personas que quieren trabajar con [los Red Sox], tiene sentido. Ahora bien, no creo que podamos tomar decisiones de contratación sin hablar directamente con alguien".

Si bien los Red Sox han sido un desastre fuera del campo, han estado en racha en las últimas semanas. Tras ganar dos de tres juegos en su serie contra los Marineros de Seattle, han ganado nueve de sus últimos nueve partidos y son los únicos en ocupar el tercer puesto de Comodín de la Liga Americana con un récord de 39-37.

Las intrigantes historias de los Red Sox continuarán el viernes cuando el club visite al nuevo equipo de Devers, los Gigantes de San Francisco.