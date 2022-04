Red Sox y Devers se acercan a otra situación como Mookie Betts

Rafael Devers está emitiendo serias vibraciones de Mookie Betts en este momento, y él tiene todo el poder.

La noticia de que Devers y los Medias Rojas no pudieron acordar una extensión de contrato el miércoles no debería sorprender. Por un lado, los Medias Rojas aún tienen que demostrar bajo Chaim Bloom que están ansiosos por hacerle a cualquiera una oferta que no puedan rechazar. Por otro lado, Devers parece tener la intención de llegar a la agencia libre y ganar lo que el mercado pueda soportar.

Según los contratos recientes de agentes libres, eso debería ser una tonelada.

Entonces, incluso sin saber exactamente lo que los Medias Rojas le ofrecieron a Devers esta primavera, inevitablemente iba a ser muy poco, porque el joven de 25 años claramente se ve a sí mismo más en línea con los talentos de $300 millones del juego: Manny Machado, Fernando Tatis, Bryce Harper, su excompañero de equipo antes mencionado que lucía Dodger Blue, que alguien como el antesalista de los Guardianes, José Ramírez, quien tomó un descuento local para permanecer en Cleveland durante cinco años y $ 125 millones.

Cualquiera que espere que el acuerdo reduzca a Devers a un número más manejable no sabe nada sobre Devers. Los Medias Rojas pueden argumentar que el contrato de Ramírez reduce el límite absoluto de cualquier contrato nuevo a ocho años y $200 millones o 10 años y $250 millones, pero Devers no tiene la obligación de aceptar su lógica.

Sabe que es cuatro años menor que Ramírez y un toletero más peligroso (aunque un jugador menos completo). También sabe que solo necesita completar la temporada 2023 antes de convertirse en agente libre y luego ver las riquezas que el resto del béisbol tiene para ofrecer.

Con el umbral del impuesto al lujo en aumento y jugadores como el campocorto de los Rangers, Corey Seager, cobrando más de $300 millones, Devers no está interesado en sus preocupaciones sobre su viabilidad a largo plazo en la tercera base o el hecho de que prácticamente todo su valor está relacionado con su bate. Cree que está a la altura de estrellas jóvenes como Tatis y Juan Soto de Washington, y quiere que le paguen como tal.

Si los Medias Rojas iban a firmar a Devers a largo plazo, tenía que suceder al menos hace dos años, pero dice que nunca hicieron una oferta. Cuando el arma del abridor disparó en este resumen del cierre patronal de entrenamiento de primavera, quedó claro que el tiempo no estaba del lado de nadie, por lo que parece que los Medias Rojas no van a extender a nadie entre ahora y el primer lanzamiento del viernes en Nueva York. .

Eso encaja con el modus operandi de Bloom. No teme reemplazar incluso a las estrellas más talentosas, como lo demostró al cambiar a Betts en su primer movimiento importante, y tampoco parece importarle dejar que las situaciones contractuales se desarrollen. Fuera de Evan Longoria y Wander Franco, ese es el Rays Way en el que se crió.

El peligro es dejar que una superestrella se vaya prácticamente por nada, por lo que ahora debemos enfrentar la posibilidad de que los Medias Rojas de gran mercado decidan que prefieren cambiar a Devers el próximo invierno antes de que se despida en la agencia libre. Cambiar a un toletero que ni siquiera ha entrado en su mejor momento será una venta mucho más difícil incluso que cambiar a Betts, que se sentía obligado por los propietarios. Le dimos un pase a Bloom porque se lanzó en paracaídas a un contenedor de basura.

Perder a Devers se considerará un movimiento del propio jefe de béisbol, si llega tan lejos, y él podría estar de acuerdo con eso. Devers debería buscar una oferta inmensa de regreso.

Los fanáticos de los Medias Rojas, por otro lado, se sentirán de manera muy diferente, y los propietarios reconocen el impacto que la ira puede tener en el interés y el compromiso. No están dispuestos a revivir el trauma de perder a Betts, incluso si la decisión no obstaculizó su capacidad para llegar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana el año pasado.

Y Betts es la lección que deberíamos sacar de esta situación. Nunca ocultó el hecho de que tenía la intención de llegar a la agencia libre y, como resultado, terminó ganando más de $300 millones de los Dodgers. Devers no ha sido tan explícito sobre sus intenciones, pero parece que ha llegado a la misma conclusión.