Refugios de Massachusetts abarrotados tienen problemas para encontrar y retener personal

Los proveedores de refugios que atienden a personas sin hogar instaron a los legisladores el miércoles a proporcionar fondos para un programa de desarrollo de la fuerza laboral mientras enfrentan una creciente demanda de servicios, incluso entre los recién llegados a Massachusetts, que está poniendo a prueba la capacidad de sus instalaciones.

Antes del debate presupuestario del Senado de la próxima semana, los defensores de la Coalición para Individuos sin Hogar buscan conseguir apoyo para una enmienda de la senadora Lydia Edwards (321) que inyectaría 10 millones de dólares a la iniciativa de desarrollo de la fuerza laboral de los albergues para "proporcionar caminos hacia carreras en campos relacionados a la vivienda y a la falta de vivienda".

El dinero está destinado a abordar las barreras para ingresar o permanecer en el campo, como el transporte, el pago de préstamos, el reembolso de tasas de matrícula o certificación y el cuidado infantil. La propuesta presupuestaria de Medios y Arbitrios del Senado no asignó dinero para el programa, aunque el presupuesto fiscal de 2025 de la Cámara asigna $10 millones a esta partida, dijo Lyndia Downie, directora ejecutiva de Pine Street Inn, que opera cuatro refugios en Boston.

Downie dijo que la demanda en los refugios que atienden a personas sin hogar aumentó un 35% durante el último año. "Estamos aquí para demostrar realmente que ha habido un aumento. Estamos buscando algo de apoyo y tratando de anticipar que el próximo invierno será realmente difícil", dijo Downie al Servicio de Noticias mientras enfatizaba la necesidad de planificar respaldado por ayudas estatales.

"Y luego hay algunos dólares de la fuerza laboral que la Cámara puso en el presupuesto y que esperamos obtener también en el Senado". Tanto el presupuesto de Medios y Arbitrios de la Cámara como el del Senado destinan más de $110 millones para un programa separado para personas sin hogar, que incluye asistencia para organizaciones que ofrecen refugio, viviendas de transición y servicios que ayudan a las personas a evitar ingresar a los refugios o salir exitosamente de ellos.

La coalición solicita 126 millones de dólares, un aumento de aproximadamente el 15% con respecto al año fiscal actual para reflejar una mayor demanda. Según la coalición, que representa a 60 proveedores comunitarios, más de 6.500 personas (es decir, adultos sin hijos) se encuentran actualmente sin hogar en la Commonwealth. Pero la gran mayoría de esas personas están protegidas. Los proveedores dicen que se han topado con una población creciente de inmigrantes que necesitan alojamiento y tienden a quedarse más tiempo que sus homólogos del Estado de la Bahía.

La ley estatal sobre el derecho a la vivienda, que ha sido objeto de escrutinio a medida que una avalancha de familias inmigrantes inunda el sistema de vivienda familiar, no se aplica a las personas sin hogar. "Nuestro estado no tiene las protecciones del derecho a un refugio para las personas como las tiene para las familias", dijo el representante John Moran en el evento de defensa en Nurses Hall. "Y si no fuera porque las personas en esta sala dan un paso al frente todos los días, estaríamos en una crisis".

La demanda de refugio individual ha aumentado en promedio un 24% durante el año pasado, lo que la coalición atribuye a la falta de viviendas asequibles, la salud mental de los jóvenes, la adicción, una creciente población de ancianos, un clima extremo más frecuente y el aumento de inmigrantes. El aumento se ha traducido en ciudades que registran mayores volúmenes de personas sin hogar en sus comunidades.

"Lo que estamos viendo aquí es simplemente un tremendo aumento de personas que necesitan nuestros servicios en nuestros refugios de emergencia. Hemos estado desbordados todo el año", dijo John Yazwinski, director ejecutivo de Father Bill's y MainSpring, un proveedor de refugios que presta servicios en la costa sur. "Durante el último año, hemos visto un aumento de alrededor del 30 % en el número de refugios. Hemos visto un aumento de más del 40 % en el número de personas sin refugio en la costa sur". Yazwinski dijo que su organización tiene "enormes" vacantes de trabajadores, incluido el personal de primera línea que registra a las personas en los refugios, así como aquellos en funciones de seguridad, mantenimiento y servicio de alimentos. "El dinero de la fuerza laboral es el dinero que le da a nuestras agencias la capacidad de otorgar aumentos por costo de vida y bonificaciones a nuestro personal de primera línea", dijo. "Nuestro personal de primera línea durante la COVID nunca se quedó en casa; siguieron viniendo. Por eso queremos asegurarnos de que sean valorados en nuestro estado".

Edwards presentó su enmienda, que refleja el lenguaje aprobado por la Cámara, como una herramienta adicional para abordar la crisis de vivienda del estado, indicó un asistente del senador. La propuesta de presupuesto de la gobernadora Healey tampoco destinó dinero al programa, y ​​los documentos presupuestarios decían que la administración "eliminó los costos únicos del año fiscal 24". "Si nos fijamos en la dotación de personal de los refugios para personas sin hogar, si no pueden financiar esa dotación de personal y no pueden retenerlo, entonces hay menos personas que pueden traer al refugio. Eso significa que hay más personas sin hogar", Christianna dijo Golden, director legislativo y de políticas de Edwards. "Nosotros en Massachusetts hemos tenido éxito en abordar la falta de vivienda individual, pero no podemos seguir teniendo éxito sin una fuerza laboral". Un portavoz del presidente de Medios y Arbitrios del Senado, Michael Rodrigues, cuando se le preguntó sobre la falta de financiación en el presupuesto del comité para el programa de desarrollo de la fuerza laboral, dijo que el proyecto de ley del comité asigna $1,140 millones en total para programas relacionados con la vivienda, un aumento de $66 millones con respecto al año fiscal 2024.

"Estamos orgullosos de comprometer más de mil millones en fondos para apoyar el acceso a la vivienda para nuestros residentes más vulnerables y marginados, brindándoles los servicios de apoyo que necesitan para la transición a viviendas asequibles permanentes", dijo el portavoz de Rodrigues, Sean Fitzgerald, en un comunicado. "Esto se basa en el trabajo realizado a principios de esta sesión cuando el Senado lideró iniciativas para aumentar el financiamiento para el crédito fiscal para viviendas de bajos ingresos y para viviendas a precio de mercado en las ciudades de entrada".

Fitzgerald calificó la crisis inmobiliaria como una "fuerte prioridad del Senado" para el resto de la sesión.

"Esperamos abordar este problema con el proyecto de ley de bonos de vivienda de $4.1 mil millones, y al mismo tiempo mejorar las recomendaciones del Comité a través del proceso de enmienda a medida que los miembros trabajan en colaboración para dar forma al presupuesto final del Senado", continuó Fitzgerald.

La crisis migratoria ha desatado un nuevo desafío para los proveedores de refugios individuales. Downie dijo que los inmigrantes individuales no tienen una salida al refugio debido al retraso en la obtención de permisos de autorización de trabajo.

"Cuando la gente no tiene una salida, no hay una cama para la siguiente persona que se queda sin hogar, y luego esa persona duerme en el suelo", dijo Downie. "Por supuesto, nuestra preocupación es que colectivamente nos quedemos sin espacio y le digamos a la gente: 'No tenemos una cama; ya sabes, es diciembre y no hay más espacio'".

Yazwinski dijo que su organización ha ayudado a más de 60 inmigrantes individuales, incluidos aquellos que llegaron a Massachusetts con familiares pero que no calificaron para el sistema de refugio familiar. Una madre con dos hijos puede ser separada de su padre, tío o hermano, quienes luego son enviados al sistema de refugio individual, puso como ejemplo.

Las personas de Massachusetts suelen permanecer en refugios durante cuatro o cinco meses, aunque Yazwinski dijo que un individuo o migrante indocumentado podría necesitar quedarse más de uno o dos años. A las personas nunca se les rechaza el refugio, dijo Yazwinski.

"Lo que estamos haciendo es tomar nuestra cafetería, nuestras salas de conferencias y convertirlas en centros de calentamiento, por lo que normalmente tenemos gente durmiendo sobre colchonetas", dijo. "Llegamos a un punto en el que no podíamos tener suficiente, teníamos demasiada gente durmiendo en las colchonetas, así que decidimos que la gente estuviera simplemente en un centro de calentamiento, donde la gente simplemente se sentaba en sillas, para que no están afuera."