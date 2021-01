Registro de vacunas para residentes de NH de 65 años o más inicia el viernes

El gobernador Chris Sununu proporcionó una actualización el jueves sobre el inicio del proceso de vacunación para los residentes de New Hampshire de 65 años en adelante.

"Mañana es un día muy importante", dijo sobre la siguiente fase del lanzamiento de la vacuna.

A las 8 a.m. del viernes, dijo que el estado comenzará a aceptar citas de vacunación para las personas que se encuentran en la "Fase 1b". Eso incluye a los residentes de 65 años o más, los que tienen determinadas afecciones médicas, los residentes y el personal de las instalaciones para personas con discapacidades del desarrollo, los funcionarios penitenciarios y los trabajadores de la salud no vacunados previamente. Se estima que hay 300,000 residentes de New Hampshire en esta próxima fase.

Los residentes de 65 años o más deben registrarse para recibir la vacuna en una de las clínicas de sitio fijo del estado visitando https://vaccines.nh.gov o llamando al 2-1-1. Existen diferentes procesos para las personas con afecciones médicas, según un mensaje de alerta de salud emitido el domingo.

Las primeras citas reales serán el martes 26 de enero, dijo Sununu.

Los proveedores que planean vacunar a sus propios pacientes registrarán y programarán pacientes elegibles y reportarán datos al sistema de información de inmunización del estado.

Aquellos que no tienen acceso a la vacuna o planean derivar pacientes a sitios fijos ingresarán la información del paciente en el sistema de administración de vacunas del estado, lo que generará una invitación por correo electrónico para que el paciente programe una cita.

Para los proveedores que no tienen acceso al sistema o para los pacientes que no tienen correo electrónico, el proveedor pasará información al estado sobre los pacientes elegibles, y el estado los llamará para programar citas.

En general, más de 70.000 residentes han recibido las primeras dosis de la vacuna. Aproximadamente 10,000 ya han recibido su segunda dosis.

Cerca de 60.000 personas en el estado han dado positivo por el virus, incluidos 925 casos confirmados anunciados el jueves. Se anunciaron doce nuevas muertes, con un total de 962.

En la actualidad, hay 241 personas hospitalizadas con COVID-19 en New Hampshire, cifra menor que la semana pasada.

El Dr. Benjamin Chan, epidemiólogo del estado, dijo que la cantidad de infecciones activas se redujo de 6,700 a aproximadamente 6,200 durante la semana pasada, y que la tasa de positividad promedio de 7 días también se está reduciendo.