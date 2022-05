Regresa a tribunales caso de inmigración de guatemalteco refugiado en iglesia de Mass. por más de 3 años

Lucio Perez, inmigrante guatemalteco quien se refugió en una iglesia al oeste de Massachusetts durante tres años y medio para evitar la deportación, hoy respira nuevas esperanzas ya que su caso de inmigración vuelve a los tribunales.

Lucio se honra de su trabajo, por tres años y medio no podía hacerlo, se mantuvo dentro de las paredes de una iglesia santuario para no ser deportado. Desde marzo del año pasado a través de una estadía temporal legal volvió a su vida cotidiana, sin embargo, su lucha no para.

“Lo que hacemos es huir y escondernos, huir de la ley pero no pienso que no .. cuando uno sabe que no ha hecho nada malo acá en este país como cualquier persona uno viene a trabajar y tener un trabajo digno” dice Lucio Perez.

A sus 41 años ha vivido más de la mitad de su vida en este país, dejó su natal Guatemala cuando tenía 17 años. Ha trabajado de la mano de activistas, abogados y su familia para mantenerse en el país, y por fin en abril de este año, se le concedió la apelación.

“Todos los casos de inmigración enfrenta barreras verdad so ahorita hemos juntado muchas cartas de apoyo por Lucio de personas que le conocen, hasta ochenta cartas de personas que le conocen a él”, dice Margaret Sawyer de Pioneer Valley Workers Center

Las cartas de recomendaciones y firmas recaudadas tienen que someterse antes del 14 de junio.

“Venimos aquí como cualquier persona a trabajar duro, entonces yo soy un jardinero, me dedico a arreglar los jardines, me mantiene siempre ocupado”, dice Lucio.

Lucio es el vivo ejemplo de perseverancia. Confiesa que no ha sido fácil pero su comunidad, el amor por sus cuatro hijos y su esposa lo mantiene al frente de la lucha.

“A Veces no lo puedo creer verdad..aveces hasta me dan ganas de llorar por este apoyo tan grande…que digo me siento tan feliz por la comunidad no me ha dejado ningún momento solo”, agregó.

Miembros comunitarios invitan a ciudadanos a apoyar a Lucio y el jueves realizarán una vigilia frente a la iglesia “First Church Amherst” ya que la lucha continuará hasta lograr finalmente quedarse de manera definida en el país.