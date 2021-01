Regresan a aprendizaje híbrido estudiantes de Pre-K a 5to grado en New Haven

Algunos estudiantes de New Haven están regresando a la escuela en persona hoy. Es un momento para el que el Distrito de Escuelas Públicas de New Haven ha pasado meses preparándose.

Este es el único distrito en el estado que se ha mantenido en pleno aprendizaje remoto desde la primavera pasada.

Hoy, los estudiantes de Pre-K a 5to grado regresarán.

La superintendente Iline Tracey dijo que ha escuchado de varios padres suplicar que sus hijos regresen. Dijeron lo desafiante que ha sido el aprendizaje remoto para los estudiantes más jóvenes.

El distrito contrató consultores externos para examinar los sistemas de ventilación de la escuela y realizar las mejoras necesarias. También aseguraron suficiente equipo de protección personal, tienen nuevos letreros y tienen una enfermera en cada edificio.

El sindicato de maestros y otros grupos de defensa han estado retrocediendo durante semanas. Dijeron que el plan de reapertura del distrito está desactualizado e incompleto en lo que respecta al control de infecciones, el PPE y las operaciones escolares básicas.

"No estamos de acuerdo con la decisión. Sin embargo, me refiero a que son profesionales", dijo el presidente de la Federación de Maestros de New Haven, David Cicarella.

"Queremos asegurarnos de apoyarlos también para coordinarnos con la gente si falta algo en términos de PPE, cualquier inquietud de programación, cualquier cosa", agregó.

Los estudiantes de prekínder a tercer grado asistirán cuatro días completos. Los estudiantes de cuarto y quinto grado se alternarán y asistirán a la escuela dos días a la semana.