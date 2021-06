Regresan los grandes eventos en persona en Connecticut

Equipos se están preparando para el inicio del Festival Internacional de Artes e Ideas en New Haven Green el viernes.

Con la caída de los casos de coronavirus y la relajación de las reglas estatales, los grandes eventos en persona están comenzando a regresar.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

"No puedo esperar. No puedo esperar a escucharlo. No puedo esperar a escuchar el concierto”, dijo Linda Pancoast de New Haven. "Oh, Dios mío, es solo una vuelta a la sensación de ser humano. En realidad. Así que estoy emocionada y me encanta estar aquí".

Después de volverse todo virtual el año pasado debido a la pandemia, parte de la programación en persona regresará este año.

“Estamos haciendo un festival híbrido. Estaremos en el Green y también transmitiremos todo para que puedas experimentarlo desde tu casa si ahí es donde te sientes más cómodo", dijo Shelley Quiala, directora ejecutiva del festival.

Hay muchas cosas que van desde comida hasta artes, actividades y música durante el evento de 10 días.

"Abriremos el festival con una actuación comunitaria de seis artistas locales que interpretarán una canción llamada Imagine que trabajaron juntos", dijo Malakhi Eason, director de programación e impacto comunitario del festival.

Nos dijeron que este año, por primera vez, habrá asientos asignados previamente.

Ese es solo uno de los cambios que puede esperar este año para ayudar a mantener a las personas a salvo de Covid-19.

Los eventos presenciales requerirán reservaciones y espacios socialmente distanciados.

A las personas se les entregará un cuestionario de salud cuando lleguen, se les revisará la temperatura y se les pedirá que usen máscaras.

“Será una experiencia de festival, pero no será una experiencia de festival a la que la gente esté acostumbrada. Será la primera vez que pasemos por este mundo híbrido de Covid para nosotros ”, dijo Quiala.

Dijeron que hay espacio en el New Haven Green para hasta 700 personas para preinscripción.

Y la mayoría de las noches ya están bastante llenas.

"Esperamos ver mucha comunidad, esperamos ver muchas cosas interactivas este año", dijo Eason.