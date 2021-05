Renuncia administrador escolar de Providence tras acusaciones de frotar el pie de un niño a la fuerza

Un administrador escolar de alto rango de Providence renunció cuando enfrenta una acusación de frotar a la fuerza el pie de un niño en un gimnasio de Warwick el mes pasado.

Según WJAR-TV, Olayinka Alege ahora está fuera como superintendente de la red de escuelas secundarias de Providence.

Según el informe de la policía de Warwick, un joven varón afirma que mientras estaba en Edge Fitness, sentado en el área de césped del gimnasio, un hombre identificado más tarde como Alege le preguntó por sus zapatos, luego se quitó el zapato sin preguntar, agarró su pie, le quitó el calcetín y luego le frotó el pie durante 30 a 45 segundos, y no lo soltó incluso cuando el niño trató de alejarse.

El niño luego dijo que trató de continuar con su entrenamiento y Alege le guiñó un ojo y le sonrió antes de irse.

El niño y su padre informaron del incidente al gimnasio y a la policía de Warwick.

Según el informe, el acusador le dijo a la policía que estaba conmocionado y que no hizo nada para alentar el encuentro y que no consintió el contacto no deseado.

La policía dice que Alege negó haber frotado el pie descalzo de la víctima, pero reconoció haberlo tocado, aunque solo por un segundo.

Pero la policía dice que el video del gimnasio corrobora sustancialmente la historia del niño.

En 2009, el St. Petersburg Times informó que cuando Alege era subdirector de una escuela secundaria en Florida, cinco niños les dijeron a las autoridades que Alege les apretaba los dedos de los pies cuando los llamaba a su oficina.

Alege le dijo al periódico en ese momento que era algo divertido y que no fue disciplinado en el incidente.

Alege debe comparecer en la corte el jueves.