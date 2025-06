Renuncia la concejal de la ciudad de Boston, Tania Fernandes Anderson

La concejala de la ciudad de Boston, Tania Fernandes Anderson, presentó su carta de renuncia tras declararse culpable de cargos federales de corrupción a principios de este año.

Anderson, concejala del Distrito 7, se declaró culpable de fraude electrónico y robo de fondos públicos. En ese momento, anunció su renuncia, pero no de inmediato, y afirmó que continuaría trabajando para garantizar la representación de sus electores en el futuro. Ahora, ha hecho oficial su renuncia, y su último día de servicio está previsto para el 4 de julio.

"Durante el último mes, he continuado reuniéndome con los electores, he celebrado sesiones de escucha para conocer sus prioridades presupuestarias y me he reunido regularmente con los jefes de departamento para garantizar la continuidad de los asuntos pendientes y los proyectos en curso en todo el distrito", escribió Fernandes Anderson en un comunicado publicado en Instagram.

En una declaraciones ofrecidas en mayo, Fernandes Anderson se disculpó por sus acciones.

"Lamento profundamente todo el dolor que han sufrido. Lamento profundamente todo, cada dificultad que esto les ha causado", dijo Fernandes Anderson. "Y les prometo, con cada minuto que me queda, terminar con fuerza, aterrizar con suavidad y lograr estabilidad a partir de esto".

La declaración de culpabilidad se deriva de las acusaciones de que, en 2023, Fernandes Anderson desvió un bono de $13,000 a un familiar de su personal, del cual posteriormente recibió personalmente $7,000 en efectivo.

La fiscalía federal recomienda una pena de un año y un día de prisión, junto con $13,000 en concepto de restitución. Su sentencia está programada para el 29 de julio.

Otros líderes municipales, como los concejales Erin Murphy y Ed Flynn, y la alcaldesa Michelle Wu, fueron los primeros en solicitar la dimisión de Fernandes Anderson tras su arresto en diciembre.

Flynn y Murphy presentaron una resolución de emergencia para destituirla del consejo, pero la presidenta del Ayuntamiento, Ruthzee Louijeune, declaró que el organismo no tenía la facultad de destituir a un miembro en ejercicio antes de la sentencia.