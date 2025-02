Reportan más de 400 accidentes en Massachusetts durante la tormenta de nieve del fin de semana

La policía estatal de Massachusetts dice que ya ha respondido a más de 400 accidentes durante la tormenta de nieve y hielo de este fin de semana.

Dijeron en un correo electrónico a las 2:30 p.m. que habían respondido a 414 accidentes (12 con heridos) y habían ayudado a otros 321 automovilistas. Eso es más del doble de accidentes que la tormenta del fin de semana pasado.

Poco antes de las 9 a.m., la policía estatal dijo que un camión con remolque que transportaba material no peligroso en la Interestatal 95 hacia el norte en Burlington chocó contra el puente del paso elevado de la Ruta 3. Los funcionarios del MassDOT evaluaron el daño al puente y determinaron que seguía siendo estructuralmente sólido. Todos los carriles de viaje reabrieron a las 10:30 a.m.

Para la seguridad de los automovilistas, los funcionarios de carreteras estatales redujeron el límite de velocidad en Massachusetts Turpike a 40 mph.

Se informaron condiciones de carreteras resbaladizas en partes de Massachusetts debido a la tormenta de nieve.

En Worcester, hubo una mezcla de lluvia helada y lluvia. Los equipos de quitanieves están trabajando, pero las carreteras siguen estando sucias.

Si estás cerca de un quitanieves, ten cuidado. La policía de Worcester ha emitido una advertencia para que te asegures de permanecer a 200 pies detrás del quitanieves y nunca lo pases por el lado derecho.

En Worcester está en vigor una prohibición de aparcamiento invernal para garantizar que las carreteras estén despejadas. Y la ciudad está remolcando y poniendo multas para hacer cumplir la prohibición.

El domingo por la mañana, varios coches a lo largo de la autopista de peaje de Massachusetts parecían haberse quedado atascados. El Departamento de Bomberos de Duxbury respondió a un coche que se salió de la carretera en la Ruta 3 alrededor de las 7:30 a. m.

El domingo, la policía estatal de New Hampshire también estuvo muy ocupada respondiendo a numerosos accidentes, incluido un vuelco en la Interestatal 93 en Concord.

Se produjo un accidente grave en la autopista de peaje de Maine, en el que estuvieron involucrados varios vehículos, lo que provocó el cierre temporal de los carriles en dirección norte.

También se informaron numerosos accidentes en Connecticut.

En Lowell, las máquinas quitanieves también estaban limpiando y echando sal en las calles a medida que la nieve se convertía en aguanieve. La ciudad también ha impuesto una prohibición de estacionamiento de emergencia, lo que significa que no se puede estacionar en la calle hasta que se levante la prohibición.