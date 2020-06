Reporte: 2 empleadas de Whole Foods enviadas a casa por usar máscaras de Black Lives Matter

Dos empleados de Whole Foods en Bedford, New Hampshire, dicen que fueron enviados a casa por usar máscaras con mensajes que respaldan el movimiento Black Lives Matter y denuncian la brutalidad policial, informa el Concord Monitor.

Según el periódico, Lylah Styles y Kayla Greene dijeron que les dijeron que se fueran a casa varias veces después de violar la política de la tienda por usar máscaras y zapatillas con mensajes que incluían "I Can't Breathe" y "Black Lives Matter".

Styles dijo que las dos trabajadoras usarlas durante dos días antes de que les dijeran que se pusieran una máscara diferente, y que no habían sido informados de la política de la compañía.

"Hace solo dos días, finalmente me dieron la política. Nunca me habían mostrado nada en la política que indicara que no podíamos usarlos", dijo Styles. "La forma en que se manejó la situación y todo fue muy poco profesional y no entiendo."

El informe sigue al anuncio de Starbucks el viernes de que la cadena permitirá que sus trabajadores usen vestimenta y accesorios que destaquen el movimiento Black Lives Matter, revirtiendo su postura anterior que prohibía a los empleados usar tales artículos.

Styles y Greene dijeron que les informaron que si se negaban a cambiar sus máscaras, no podrían seguir trabajando sus turnos, dijo el periódico.

Según los informes, ambas protestaron fuera de la tienda con letreros que pedían a los automóviles que tocaran la bocina en apoyo del movimiento Black Lives Matter.

"Todos los miembros del equipo de Whole Foods Market han firmado reconocimientos de nuestro antiguo código de vestimenta de la compañía, que prohíbe cualquier lema, mensaje, logotipo o publicidad visible que no esté relacionado con la compañía, en cualquier prenda de vestir, incluidas las máscaras faciales", Rachel Malish, una portavoz de Whole Foods, dijo en un correo electrónico al periódico.

Styles explicó que ya no se siente bienvenida en su lugar de trabajo y que planea buscar empleo en otro lugar.