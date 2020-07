Reporte: Harvard y MIT demandan a ICE por cambios en visas de estudiantes

La Universidad de Harvard y el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) presentaron una demanda federal el miércoles contra el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. por nuevas reglas que prohíben a los estudiantes internacionales vivir en el país mientras toman cursos en línea, según el Harvard Crimson.

El presidente de la universidad, Lawrence S. Bacow, dijo al Crimson que la demanda solicita una orden de restricción temporal para evitar que Homeland Security e ICE apliquen las reglas federales que establecen que los procedimientos de expulsión podrían iniciarse para estudiantes internacionales que se niegan a transferirse a una escuela que ofrece clases en persona.

"Los estudiantes no inmigrantes F-1 y M-1 que asisten a escuelas que operan completamente en línea no pueden tomar una carga completa de cursos en línea y permanecer en los Estados Unidos", dijo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en un comunicado el lunes.

Tanto Harvard como MIT anunciaron esta semana que adoptarían un enfoque principalmente en línea para el semestre de otoño. La mayoría de las otras escuelas del área se están preparando para llevar a la mayoría de los estudiantes al campus bajo estrictas restricciones de seguridad.

Harvard anunció el lunes que solo permitirá que el 40% de sus estudiantes universitarios regresen al campus este otoño en medio de la pandemia de coronavirus, mientras que otros estudiantes continúan aprendiendo de forma remota.

MIT anunció el martes que los estudiantes de último año serán los únicos estudiantes invitados de regreso al campus este otoño. Otros estudiantes pueden solicitar una "vivienda de consideración especial" caso por caso, incluso para asuntos de visa.

Según las reglas emitidas por ICE, "los estudiantes que asisten a escuelas que operan completamente en línea no pueden tomar una carga completa de cursos en línea y permanecer en los Estados Unidos".

Los estudiantes que están inscritos en dichos programas "deben salir del país o tomar otras medidas, como transferirse a una escuela con instrucción en persona", según las autoridades federales de inmigración.

Los estudiantes internacionales en los EE. UU. contribuyeron con casi $41 mil millones a la economía nacional en el año académico 2018-2019, según NAFSA: Asociación de Educadores Internacionales.

Hablando el martes en un evento sobre los esfuerzos por reabrir las escuelas en el otoño, el presidente Donald Trump criticó públicamente a Harvard por su decisión de conectarse a Internet.

"Veo dónde Harvard anunció que cerrarán para la temporada o para el año", dijo. "Creo que es ridículo. Creo que es una salida fácil. Y creo que deberían avergonzarse de sí mismos, quieres saber la verdad. Pero me di cuenta de eso hoy, y probablemente otros lo estén haciendo".

"Eso se llama la salida fácil", continuó Trump. "No sé si las personas los están ayudando. Supongo que su dotación es bastante grande; No tienen ningún problema con eso. Pero eso no es lo que queremos hacer".