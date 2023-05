Reporte: Legislador y conductor en sentido contrario sobrepasaban el límite de alcohol en la sangre durante accidente fatal

Un representante del estado de Connecticut y un conductor en sentido contrario estaban por encima del límite legal de alcohol cuando murieron en un accidente de carretera en enero, según funcionarios del gobierno y la policía estatal.

El demócrata de Middletown Quentin Williams, de 39 años, murió en las primeras horas de la mañana del 5 de enero cuando regresaba a casa del baile inaugural del gobernador Ned Lamont en Hartford. Su automóvil se incendió después de que el conductor que iba en sentido contrario lo golpeara de frente en la ruta 9 hacia el sur en Cromwell.

El otro conductor, Kimede Mustafaj, de 27 años, de Manchester, tenía un nivel de alcohol en la sangre que era casi el doble del límite legal de 0,08, según un informe de toxicología obtenido por los medios locales. Mustafaj también tenía THC, el ingrediente activo de la marihuana, en su sistema, dice el informe.

La policía estatal dijo el miércoles que el informe completo del accidente aún no estaba disponible públicamente porque aún se estaba revisando. Las autoridades atribuyeron toda la culpa del accidente a Mustafaj.

El presidente de la Cámara de Representantes del estado, Matt Ritter, dijo a los legisladores y reporteros del Capitolio el martes que el comisionado de seguridad pública del estado, James Rovella, le notificó que las pruebas de toxicología mostraron que Williams estaba por encima del límite legal.

Ritter dijo que no había visto el informe y que no estaba claro cuál era exactamente el nivel de alcohol en la sangre de Williams. Dijo que la noticia no le quitó nada a Williams como trabajador público dedicado y estrella política en ascenso.

“Era una persona increíble y su legado es, ya sabes, para nosotros… el mismo legado que creó y estableció… con el trabajo que hizo en Middletown y para el estado de Connecticut”, dijo Ritter.

El accidente ocurrió pocas horas después de que Williams prestara juramento para un tercer mandato, lo que conmocionó y entristeció a familiares, amigos y colegas. Antes de ser elegido para la legislatura, Williams se desempeñó como tesorero de la ciudad de Middletown.