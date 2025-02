Rescatan a dos excursionistas de Mass. en el monte Washington

Los equipos rescataron a dos excursionistas de Massachusetts que se perdieron el domingo por la noche en el monte Washington.

La División de Aplicación de la Ley de Pesca y Caza de New Hampshire dijo el lunes que se había enterado de la desaparición de los excursionistas poco después de las 6 p.m. del domingo.

Los excursionistas, identificados como Kathryn McKee, de 51 años, de Southborough, y Beata Lelacheur, de 54 años, de Westborough, "estaban atrapados en una nieve muy profunda" a unos 5,000 pies sobre el nivel del mar en medio de condiciones de ventisca, dijeron las autoridades.

"Poco a poco empiezas a darte cuenta de que estás en cada vez más problemas, y no puedes rescatarte por ti mismo, no puedes creer que estás en esta situación, te sientes avergonzado de estar en esta situación, pero estás condenado si vas a morir, pero haces lo mejor que puedes para seguir adelante", dijo McKee a nuestra cadena hermana NBC10 Boston.

Gracias a las coordenadas del GPS, los rescatistas se enteraron de que McKee y Lelacheur estaban a tan solo 34 pies del sendero cuando llamaron al 911. Un oficial pudo ayudarlos a regresar al sendero por teléfono.

"Durante las siguientes dos horas, McKee y Lelacheur lucharon a través de la nieve hasta el pecho y las 'trampas de abeto' (agujeros creados en la nieve debajo de los árboles) para intentar recuperar el sendero", dijeron los funcionarios de vida silvestre en su comunicado de prensa. "Terminaron en el sendero varias veces, pero no pudieron seguirlo porque el viento y la nieve lo habían borrado por completo. Después de múltiples intentos y llamadas a Fish and Game, los dos tuvieron que acurrucarse en la nieve para mantenerse calientes y esperar ayuda".

New Hampshire Fish and Game dijo que a las 8:30 p.m., estaba involucrado en "una operación de rescate a gran escala", con temperaturas bajo cero y vientos con ráfagas de más de 60 mph.

"Sabíamos lo que estábamos pidiendo y era realmente difícil poner en riesgo la vida de otras personas por una actividad recreativa, hicimos todo lo posible para evitarlo", dijo McKee.

Nueve rescatistas a bordo de un vehículo para nieve se abrieron paso hasta la montaña, llegaron a la cima poco antes de la medianoche y encontraron a los excursionistas alrededor de la 1:50 a.m.

Ambos sufrían lesiones por el frío, y los equipos instalaron refugios de emergencia para ayudarlos a recuperar el calor.

Los funcionarios dijeron que los excursionistas pudieron moverse por sí solos alrededor de las 3 a.m., y el grupo llegó a la estación base del Cog Railway a las 4:15.

Uno de los excursionistas fue trasladado en ambulancia al Hospital Regional de Littleton para recibir tratamiento adicional.

Si bien los funcionarios de vida silvestre dicen que los excursionistas estaban preparados con su equipo, la terrible experiencia pone de relieve los peligros que puede traer el clima.

"Este incidente es un ejemplo perfecto de la necesidad de prepararse para lo inesperado", escribió la División de Aplicación de la Ley de Pesca y Caza de New Hampshire. "Ambos excursionistas estaban preparados y tenían experiencia en caminatas invernales, pero finalmente se encontraron con condiciones imprevistas. Si no hubieran tenido la cantidad de equipo con ellos, es poco probable que hubieran sobrevivido hasta que los rescatistas los alcanzaran. Aunque la tecnología y la experiencia ciertamente están ayudando a encontrar personas más rápidamente, el hecho es que la Madre Naturaleza tiene la última palabra, y la preparación, sobre todo, es la diferencia entre la vida y la muerte en las montañas de New Hampshire".