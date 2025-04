Guardia Costera rescata a tres personas después de que barco pesquero encallara en puerto de Boston

La Guardia Costera de EEUU rescató a tres personas tras el encallamiento de un barco pesquero en las afueras del puerto de Boston el viernes por la mañana.

La llamada inicial se recibió alrededor de las 8:30 a. m. para informar de que un barco pesquero estaba haciendo agua en la zona de Green Island.

La Guardia Costera informó que acudió y rescató a tres personas tras el encallamiento del pesquero Eileen Rita. No se reportaron heridos, pero fueron examinados por personal médico de emergencia.

#BREAKING: #USCG Sector Boston, @BostonPilots , local partners rescued 3 people after fishing vessel Eileen Rita ran aground near Green island. No injuries reported and individuals transferred to EMS. #USCG Incident Management Division underway to conduct pollution response. pic.twitter.com/I7W8c7pPc6