Residente casi pierde más de mil dólares en transferencia a República Dominicana

Un televidente casi pierde más de mil dólares en una transferencia de dinero a República Dominicana a través de Western Union.

Resulta que cuando nuestro televidente fue a cobrar el dinero en República Dominicana, no pudo, porque ya había sido cobrado al otro lado del mundo.



Juan Alberto Ureña decidió pasar parte de la primavera con su familia en Santiago, República Dominicana. Cuando viaja a su país, Juan Alberto cambia los dólares a pesos dominicanos realizando una transferencia para sí mismo con Western Union, esta vez la transferencia fue de $1,560.

Cuando Ureña fue a la oficina de Western Union se llevó una sorpresa cuando le dijeron que ese dinero había sido retirado en el sureste de Asia. Ureña hizo un reclamo formal con Western Union para recuperar su dinero, pero no tuvo suerte.

“Solamente me decía, estaba investigando, estaba investigando. pero al final de la jornada me dijeron oh, esa transacción fue entregada correctamente. Ya su caso está cerrado”, dijo Juan Alberto.

Perplejo y frustrado al no conocer a nadie en Asia, él decidió llamar a Telemundo Nueva Inglaterra Responde, nosotros nos comunicamos con Western Union, les enviamos la constancia de que el dinero estaba destinado a República Dominicana y no el sur de Asia, Western Union reabrió la investigación y decidieron devolverle a Juan su dinero.

Solicitamos un comunicado por parte de Western Union, pero ellos no ofrecieron comentarios más allá de haber resuelto el problema de Juan.

Y aprovechamos para recordarle a quienes hayan sido víctimas de estafas en las que hayan perdido dinero transferido con Western Union entre enero del 2004 y enero del 2017, que pueden calificar para una compensación.

