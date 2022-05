Residente de Boston se lleva una desagradable sorpresa en autolavado

Cuando un vehículo sufre daños en un autolavado, no hay reglas claras sobre quién debe asumir la responsabilidad. Todo depende de la causa del daño, las políticas del negocio y la cobertura del seguro del auto. En este caso, el momento del incidente quedó captado en cámara.

Luz Rosello, residente de Boston, llevó su carro al autolavado ScrubaDub, ubicado en Dorchester, el pasado 25 de enero. Durante el proceso de secado en el autolavado, Rosello estaba grabando a su bebé, quien observaba y hacía preguntas sobre el proceso del autolavado. Mientras Luz conversaba con su hijo y lo grababa con la cámara de su celular, se escucha en el fondo un ruido típico de la fractura de un cristal. Cuando Rosello voltea la cámara de su celular hacia el frente, el parabrisas esta visiblemente quebrado.

Ese mismo día, Rosello realizó una queja formal con ScrubaDub, llenando un formulario de incidentes que incluye imágenes de la fractura del cristal.

“Hablé con el mánager que estaba y él me dijo que llamara a mi seguro de carro, que ellos lo pagaban. Yo le dije que yo tengo seguro de terceros y eso no lo cubre. Entonces, él hizo mi reporte y me dijo que alguien me iba a contactar. Dejé toda mi información, pero nunca nadie me contactó. Decidí volver el día el 9 de marzo y él ni quiso salir a hablar conmigo. Mandó a su asistente a decirme que eso no lo paga el carwash”, dijo Rosello a Telemundo Responde por teléfono.

Nuestra televidente llevó su vehículo al taller, F & F Auto Glass, en la Avenida Blue Hill, donde solicitó un estimado del reparo.

“Fui a un taller y el costo es de $300 dólares, necesito que ustedes me ayuden”, dijo Rosello cuando llamó a Telemundo Nueva Inglaterra Responde.

Nosotros nos comunicamos vía correo electrónico con Mathew Paisner,director de ScrubaDub en Nueva Inglaterra. Paisner solicitó hablar con nosotros por teléfono, donde nos dijo en parte que, ScrubaDub aceptaba pagar el reemplazo del parabrisas por su compromiso a la satisfacción de sus clientes. Sin embargo, su teoría es que la fractura del cristal se debe en parte a las condiciones del tiempo ese día, con temperaturas gélidas, en los 12° Fahrenheit, mientras que la temperatura de la máquina era mucho más alta.

Para evitar problemas similares, se recomienda preguntar sobre las políticas del autolavado en cuanto a posibles daños, antes de pagar por el servicio. También vale la pena averiguar si el seguro de su auto cubre este tipo de incidentes. Además, solicitamos consejos de prevención por parte de AAA. Dicen que es importante inspeccionar el parabrisas con frecuencia.

“Es un buen recordatorio para las personas que podrían estar conduciendo con un parabrisas astillado y postergan el reemplazo. Es importante reemplazar los parabrisas viejos una vez que muestren signos de picaduras y astillas o si la visibilidad se vuelve difícil con el resplandor del sol y las luces en la noche, dijo Mark Schieldrop, vocero de AAA.

Solicitamos un comunicado escrito por parte de ScrubaDub pero no lo recibimos hasta después de la transmisión de este reportaje en Noticiero Telemundo Nueva Inglaterra.

Mathew Paisner, Director de ScrubaDub en Nueva Inglaterra dio el siguiente comunicado:

“ScrubaDub es una empresa familiar de tercera generación que ha estado lavando millones de automóviles durante más de 50 años desde 1966. Nos tomamos muy en serio los reclamos por daños de nuestros clientes y tenemos cámaras en todas las propiedades de ScrubaDub para mostrar a los clientes su vehículo todo el tiempo que está bajo nuestro cuidado. En el caso extremadamente raro de que nuestro equipo no funcione correctamente, siempre asumimos toda la responsabilidad por cualquier daño al vehículo causado por nuestro equipo.

En la mañana del 25 de enero de 2022, Luz Rosello visitó nuestras instalaciones de lavado de autos de Dorchester alrededor de las 8:30 a. m. e informó a nuestro personal que su parabrisas se agrietó durante la sección de secado del lavado de autos donde el aire caliente seca el auto. Nuestro personal completó un informe de daños con el cliente y le informó que necesitaban completar una investigación completa y revisar todas las imágenes de nuestra cámara del vehículo en nuestra propiedad. También le dijeron que es casi imposible que un parabrisas normal se agriete en la sección de secado con aire caliente del lavado de autos porque nada toca el parabrisas excepto el aire caliente. Sin embargo, si había un astillado preexistente en el parabrisas (con frecuencia causado por piedras mientras se conduce), es posible que debido a los cambios extremos de temperatura, el astillado se expanda y se fracture [el vidrio]. En la mañana del 25 de enero, la temperatura exterior era de 12' F (por debajo del punto de congelación), por lo que si el vehículo del cliente estaba estacionado afuera antes de llegar al lavado de autos, la temperatura extrema cambiaría de 12° Fahrenheit a más de 80° Fahrenheit en nuestra sección de secadoras. Esto podría hacer que una astilla preexistente se agriete. Curiosamente, lavamos 822 autos de clientes satisfechos ese mismo día, 25 de enero, sin incidentes. Inspeccionamos nuestro equipo a diario y en el caso poco común de mal funcionamiento del equipo, más de un vehículo se dañaría de la misma manera, pero ningún otro vehículo presentó problemas ese día. También es interesante que el cliente realmente tuviera un video del incidente tal como ocurrió, y ella toma una panorámica del parabrisas cuando se agrieta en lugar de mostrar esa sección del parabrisas de antemano antes de la grieta. Independientemente, aunque nuestra investigación encontró que ScrubaDub no tuvo la culpa, decidimos hacer las cosas bien para este cliente, pagando el costo total del reemplazo del parabrisas. La satisfacción del cliente es nuestra prioridad número uno y ha sido fundamental para nuestro éxito como empresa familiar de confianza durante más de 50 años”.