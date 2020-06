Residente de East Boston casi pierde miles de dólares por Amazon

Una televidente de East Boston estuvo a punto de perder miles de dólares en una compra accidental por Amazon.



Hay quienes tienen el hábito de guardar artículos en el carrito virtual de Amazon para comprarlos después, y a esta televidente, el hábito le salió caro.

Leidis Alvarez ingresó al mundo de compras en línea a raíz de la pandemia,

“como uno no podía salir… entonces se me hizo más fácil hacerlo online…” dijo.

En marzo, ella fue acumulando productos de su interés en el carrito virtual de amazon, la idea era apartarlos para luego hacer una selección final antes de comprar, pero se llevó tremendo disgusto cuando se dio cuenta que compro sin querer todo lo que había apartado.

“Tenía como 40 productos y el total que me habían sacado era $1,200” dijo Alvarez.

Ella se comunicó con Amazon para cancelar la orden, pero no logró recuperar su dinero, “cancelaron muchas cosas, pero casi la mitad quedó sin cancelar o se cancelaron y no obtuve el reembolso, algunos productos me llegaron a la casa" dijo Alvarez.

Telemundo Responde intervino y se comunicó con amazon, presentando todos los recibos de Alvarez, y ellos lograron reembolsarle el dinero completo.

Amazon por su parte dio un comunicadoreferente al caso: “Trabajamos para proveerle a nuestros clientes una buena experiencia y lamentamos que esta situación no haya cumplido con nuestro alto standard. Trabajamos directamente con el cliente para resolver y hacer lo correcto”.