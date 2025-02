Residentes de Conn. recuperan dinero de viaje cancelado a Israel

“Uno propone y Dios dispone”. Con ese dicho en mente, Felisa y Miralba, dos de nuestras fieles televidentes en Connecticut, planearon viajar a Israel.

"Hay personas que han tenido la experiencia que cuando ellos han ido donde él caminó sentían la presencia de Dios, lloraban, danzaban", explica Felisa.

Tanto Felisa como Miralba reservaron el viaje a Tierra Santa, en Octubre de 2023, mediante la agencia Millers Travel Academy.

Felisa dice que el viaje duraría 13 días, el paquete incluía tarifas aéreas, hospedaje y comidas.

Sin embargo, sus planes fueron inicialmente pospuestos debido al conflicto bélico entre Hamas e Israel.

"Nos dijeron para ir en mayo, pero no pudimos. No pudimos viajar debido a que la guerra continuó". Asegura Felisa.

Al extenderse el conflicto, ellas aseguran que la agencia canceló el viaje y les prometieron un reembolso, no obstante los meses pasaban y el dinero no llegaba.

"Y entonces nosotros comenzamos a preguntar: ¿Dónde está el dinero, dónde está el dinero, dónde está el dinero? Había comunicación al principio", indica Felisa, sin embargo, dice que de repente la agencia dejó de contestar. "Yo me asusté, dije bueno, no me van a pagar" agrega Miralba.

Frustradas al perder la comunicación con la agencia, Miralba y Felisa contactan a Telemundo Nueva Inglaterra Responde.

Nosotros contactamos directamente a la agencia de viajes y les compartimos los comprobantes de pago de ambas mujeres y entonces las cosas cambiaron, en cuestión de días un representante de la agencia Millers Travel Academy les llamó.

"Nos dijeron que llegó del dinero del seguro que va a comenzar a hacer los pagos", apunta Felisa.

En efecto un año después de la cancelación del viaje, la Agencia Millers Travel Academy empezó a depositar por partes el monto total, después de descontarles el seguro, Felisa recuperó sus $4,159 y Miralba, $4,170 para un total, $8,329.

"En verdad, verdad, ustedes nos han ayudado, porque si no fuese por ustedes no lo hubiera pagado nada", concluyó Felisa.

Solicitamos en varias ocasiones una declaración a la Agencia Millers Travel Academy y no obtuvimos una respuesta.

