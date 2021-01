Residentes de Connecticut de 75 años o más pueden registrarse para recibir vacuna contra el COVID-19

Los residentes de Connecticut que tienen 75 años o más ahora son elegibles para recibir una vacuna COVID-19 y pueden programar una cita en línea y pronto podrán llamar a la Línea de Asistencia para Citas de Vacunas COVID de Connecticut.

A medida que comience la fase 1b del lanzamiento de la vacuna contra el coronavirus, el estado dará prioridad a las personas de 75 años o más, pero el gobernador ampliará este grupo en las próximas semanas para incluir también a los residentes de 65 años o más y a los residentes de entre 16 y 64 años de edad. tienen condiciones de salud subyacentes que los ponen en mayor riesgo de contraer el virus.

La fase 1b también incluye:

Residentes y personal de entornos congregados (aproximadamente 50.000 personas); y

Trabajadores esenciales de primera línea (aproximadamente 325.000 personas).

El estado insta a las personas a ser pacientes y dijo que una cita podría llevar tiempo.

A partir del 14 de enero, solo los residentes mayores de 75 años pueden programar una cita.

Debido a los suministros limitados de la vacuna COVID-19, se necesitarán algunas semanas para proporcionar la vacuna a todos los que sean elegibles para esta próxima fase, según el estado. Las personas deben programar una cita para recibir una vacuna, lo que requiere el registro en la plataforma en línea.

Si ya ha tenido noticias de su proveedor médico acerca de recibir la vacuna, no necesita hacer nada más, según el estado. Les piden a los residentes que no se comuniquen con su médico o proveedor médico sobre la vacuna si no se han comunicado con usted.

Cómo programar una vacuna COVID-19

A través de un proveedor: las personas de 75 años en adelante pueden programar a través de un proveedor listo para la distribución pública de la vacuna a los residentes elegibles.

El estado dice que más de 100 proveedores de atención médica en todo el estado están ofreciendo vacunas COVID. Todas las ubicaciones requieren programación y registro previos; no se permitirán visitas sin cita previa.

UConn Health: ubicaciones de las clínicas en Farmington

UConn Health también ha lanzado una nueva línea de programación de vacunas COVID-19 al 860-679-5589.

Hartford Healthcare: varias ubicaciones en todo el estado

Hartford Healthcare dijo que las personas pueden reservar citas en las clínicas de vacunas de Hartford HealthCare en Wethersfield; Norwich; Shelton; y Hartford. Se agregarán más sitios.

Se establece una línea directa donde las personas pueden hacer preguntas sobre MyChart: 860-972-4993 o por correo electrónico: MyCHARTPLUSsupport@hhchealth.org

Ubicaciones de Walgreens: Se ofrecerán vacunas en una pequeña cantidad de tiendas minoristas.

En línea: las personas de 75 años en adelante que tengan una dirección de correo electrónico y la capacidad de programar una cita en línea pueden hacerlo a través del Sistema de Gestión de Administración de Vacunas (VAMS) en línea.

Los miembros de la familia también pueden enviar información en línea para sus seres queridos.

Se puede acceder a muchos proveedores a través del sistema de programación VAMS, que incluyen:

Trinity Health of New England (hospitales y otros lugares)

Hospital Griffin

Salud Nuvance

Hospital de Stamford

Hospital de Bristol

Departamentos de salud locales

Centros de salud calificados a nivel federal

Por teléfono: Aquellos sin acceso a Internet pueden llamar a la Línea de asistencia para citas de vacunas COVID de Connecticut al 877-918-2224.

El sistema telefónico fue creado en asociación con el Departamento de Salud Pública y United Way de Connecticut y está específicamente diseñado para brindar apoyo a los beneficiarios de vacunas elegibles que tienen acceso limitado a la tecnología, o que tienen barreras de idioma, discapacidad u otras barreras que podrían impedirles utilizando las opciones de autoprogramación existentes con éxito.

La línea atenderá llamadas de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. y ofrecerá una opción de devolución de llamada cuando todos los especialistas en contacto estén ocupados atendiendo a otras personas que llaman. El equipo tratará de devolver las llamadas lo antes posible, con el objetivo de responder el mismo día, pero debe estar preparado para que pueda llevar varios días.