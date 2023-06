Residentes de Newton se reúnen para discutir los asesinatos que estremecieron su comunidad

Los residentes de Newton, Massachusetts, planean reunirse el miércoles por la noche para discutir el triple asesinato que conmocionó a la tranquila comunidad durante el fin de semana.

La reunión comunitaria se llevará a cabo a las 7:00 p.m. en el auditorio de la Horace Mann Elementary School en 225 Nevada St. Un consejero del Riverside Trauma Center dará una breve presentación y ayudará a dirigir una conversación comunitaria.

Jill D'Amore, de 73 años, y su esposo Bruno D'Amore, de 74, fueron encontrados muertos en su casa en Newton, junto con la madre de Jill, Lucia Arpino, de 97 años, luego de que no se presentaran a una celebración del 50 aniversario de bodas de Bruno en la iglesia Our Lady Help of Christians el domingo.

“Este es un momento tan difícil en nuestra comunidad”, dijo la alcaldesa de Newton, Ruthanne Fuller, en un comunicado que anunciaba la reunión comunitaria del miércoles. "La pérdida de estos tres individuos y la pérdida de nuestro sentido de seguridad ha sido profundamente perturbadora".

Christopher Ferguson, de 41 años, se declaró inocente el martes en el Tribunal de Distrito de Newton de un cargo de asesinato por la muerte de Jill D'Amore, junto con dos cargos de asalto y un cargo de robo. Se esperan cargos adicionales por las muertes de Bruno D'Amore y Arpino después de que se completen esas autopsias.

Jill D'Amore tenía 32 golpes y puñaladas en la parte superior del cuerpo, incluida la cabeza y la cara, dijeron los fiscales en la corte.

Ferguson, también de Newton, fue arrestado el lunes, pero parece que no tenía otra conexión con las víctimas, dijeron los fiscales. Los investigadores aún tienen que identificar un motivo en los asesinatos.

La jueza Mary Beth Heffernan ordenó que Ferguson fuera detenido sin derecho a fianza hasta una audiencia de causa probable el 25 de julio. Durante la lectura de cargos del martes, al menos ocho familiares de las víctimas escucharon en silencio en el tribunal mientras los fiscales detallaban su investigación. Se fueron sin hablar con los periodistas.

El martes por la noche se llevó a cabo una misa, pero no se permitió el ingreso de los reporteros.

"Fue muy sentido y sincero", dijo Debbie Sylvester, quien asistió a la Misa. "Espero que ayude a la familia".

"Podría ser la abuela, la tía o el tío de cualquiera", agregó Paul Hurney. "Es importante estar aquí para mostrar su apoyo a la familia, a la comunidad".

"Los tiempos difíciles revelan el carácter, el carácter de las personas aquí es... el amor, la fe, el cuidado mutuo, no han huido de los sentimientos incómodos, sino que han abrazado a sus amigos, y no pude estar más orgullosos de ellos", dijo el padre Dan Riley, pastor de la iglesia.

Riley agregó que el cardenal Sean O'Malley de la Arquidiócesis de Boston le contó al Papa sobre la historia.

“Él y el Papa han pedido oración individual por esta familia, el amor ha sido inmenso”, dijo.

Los familiares recordaron a las víctimas en una carta a la comunidad de la iglesia a principios de esta semana.

“Bruno era conocido por su gran voz y su personalidad exuberante”, y por ser tratado como “jefe de cocina” en los picnics, escribieron en la carta Paul y Ginny Arpino, quienes estaban relacionados con las víctimas.

Jill D'Amore, dijeron, había asumido el ministerio de embellecer el entorno de la iglesia.

“Sin un solo día de formación litúrgica, simplemente siguió su corazón, cuidando las flores y decorando para los tiempos litúrgicos”, escribieron.

Una amiga descubrió a las víctimas en una habitación poco después de que no se presentaran a la misa de las 10:00 a.m. del domingo, dijeron los fiscales. La amiga llamó a la policía, que descubrió signos de entrada forzada a través de una ventana. Los investigadores encontraron huellas desnudas en el piso de baldosas, junto con gotas de sangre y huellas dactilares.

El video de vigilancia de una casa cercana mostró a un hombre sin camisa ni zapatos tambaleándose no muy lejos de la casa de los D'Amore poco antes de las 5:30 a.m., dijeron los fiscales. Varios policías identificaron al hombre como Ferguson, cuyas huellas coincidían con las huellas de sangre encontradas en la casa, dijo.

Los investigadores visitaron al padre de Ferguson, quien reconoció que una foto que le mostraron podría ser de su hijo, según los documentos de acusación. Luego visitaron a una exnovia de Ferguson, quien detalló los desafíos de salud mental que ha enfrentado desde febrero. Finalmente visitaron la casa que compartía con su hermana y lo arrestaron, según muestran los documentos. Ferguson fue llevado al Centro Médico de Saint Elizabeth para su evaluación.

The Associated Press contribuyó a este artículo.