Restaurante de Rhode Island enfrenta críticas por publicar meme antisemita

Un restaurante de Rhode Island se enfrenta a una seria reacción violenta después de publicar un meme antisemita en su página de Facebook el viernes.

El meme, publicado en la página de Facebook de Atlantic Sports Bar and Restaurant, incluía una imagen de Ana Frank y una referencia al clima caluroso del viernes, comparándolo con los infames hornos crematorios de los campos de concentración alemanes.

El meme se eliminó poco tiempo después, pero no antes de que mucha gente lo viera.

"Pensé por un segundo que podría haber sido un truco, como si fuera un error. Fue tan incrédulo para mí que no parecía que pudiera ser una publicación deliberada", dijo Jessica Machado, cliente del restaurante Tiverton, a WJAR-TV.

Dijo que llamó al restaurante después de ver el meme y habló con un empleado, quien dijo que habían buscado en Google memes sobre el calor, encontraron uno que les pareció gracioso y lo publicaron.

Más tarde, el restaurante emitió una disculpa en su página de Facebook.

"El equipo aquí en The Atlantic quiere emitir sus más sinceras disculpas por una publicación profundamente insensible compartida por nuestra cuenta el 22/7", dijo la gerencia del restaurante en su comunicado. "La publicación fue mal pensada y nos damos cuenta de que fue increíblemente inapropiada y no refleja nuestros valores como miembros de nuestra comunidad. No hay excusa para compartir esta publicación y no hay nada que podamos hacer para corregirla. todo lo que podemos hacer ahora es ofrecer nuestras más profundas disculpas a aquellos que legítimamente resultaron heridos por nuestras acciones".

El martes por la mañana, la página de Facebook del restaurante parecía haber sido eliminada.