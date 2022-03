Restaurantes del North End lucharán contra la tarifa de comidas al aire libre de la alcaldesa Wu

Los dueños de restaurantes en el North End de Boston se están organizando para luchar contra las fuertes tarifas que la alcaldesa Michelle Wu ha implementado para cenar al aire libre exclusivamente en esa sección de la ciudad este año.

Los restaurantes de North End tendrán que pagar una tarifa de $7,500 para participar en el programa de comidas al aire libre de este año, según la ciudad de Boston. Además, a los restaurantes se les cobrará $458 al mes por cada espacio de estacionamiento utilizado en sus áreas de comedor al aire libre.

Las pequeñas empresas y los restaurantes de la ciudad pueden solicitar una licencia temporal de temporada para cenar al aire libre, un programa que comenzó durante la pandemia. La tarifa es específica para el North End, que es conocido por sus restaurantes y cafeterías, pero también por sus calles estrechas y opciones de estacionamiento limitadas.

Los dueños de negocios en North End han calificado la política de "discriminatoria" y dijeron que planean protestar. Varios propietarios de restaurantes de North End se reunirán a la 1 p.m. el miércoles para discutir sus próximos pasos para luchar contra las tarifas y las restricciones de tiempo.

"A decir verdad, creo que es insultante", dijo Frank Mendoza, propietario de Monica's Trattoria. "Creo que es una locura que seamos el único vecindario en la ciudad de Boston al que se le cobrará más de $15,000 por sentarse en el patio al aire libre".

Los funcionarios de la ciudad dijeron que la tarifa se utilizará para pagar los programas y servicios de mitigación para manejar los problemas que las comidas al aire libre pueden traer al área. Otras diferencias notables para el vecindario incluyen una fecha de inicio posterior para el programa.

La fecha de inicio para los restaurantes de North End será el 1 de mayo, un mes después que otros vecindarios de Boston. El programa terminará para North End el 5 de septiembre, pero podría extenderse hasta el 30 de septiembre dependiendo del cumplimiento, dijeron funcionarios de la ciudad. Otras partes de la ciudad verán el programa en marcha hasta algún momento de diciembre.

Los propietarios de restaurantes de North End expresaron su frustración con las circunstancias especiales que enfrentan.

"La razón por la que es frustrante para nosotros en el North End es que nos tratan de manera diferente y no me importa quién seas, pero debería haber un campo de juego justo y equitativo para todos y este no es un campo de juego justo y equitativo en lo que respecta a estamos preocupados", dijo Damien DiPaola, propietario de Carmelinas.

Con un patio promedio que ocupa dos lugares, DiPaola estima que cuesta otros $1,000 al mes además de la tarifa de $7,500. Estos costos, dijo, son los que algunos restaurantes pequeños simplemente no pueden pagar.

“Escucharon únicamente a un grupo de residentes que se quejaron de todo y aquí estamos ahora y sentimos que esto es discriminatorio, sentimos que está apuntando al North End”, dijo DiPaola.

Pero Wu dijo que hay razones por las que el North End debe manejarse de manera diferente.

"Los impactos de cenar al aire libre en este vecindario son únicos debido a esa densidad", dijo. "Queremos asegurarnos de que todos tengan los recursos disponibles para una experiencia segura, higiénica y limpia, y que realmente aborde todas las necesidades que vemos".

El dinero recaudado de las tarifas se destinará al control de roedores y tráfico y limpieza adicional de calles.

El horario de cierre también será diferente al del año pasado. Esta vez la ciudad dijo que entre el domingo y el jueves, el horario de cierre comienza a las 9:30 p.m. y el último cliente tiene que irse a las 10 p.m. Los viernes y sábados, el horario de cierre se retrasa una hora hasta las 10:30. con el cliente final saliendo a las 11 p.m.

También se han anunciado cambios en el estacionamiento. Habrá estacionamientos alrededor del vecindario de North End para que los residentes estacionen sus autos. Los garajes estarán abiertos 24/7. Todos los conductores recibirán una calcomanía que será revisada por un asistente en el garaje.

Los restaurantes que fueron aprobados para cenar al aire libre en 2021 deben volver a presentar una solicitud para la temporada 2022, según la ciudad.