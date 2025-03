Restos encontrados en New Haven serían de mujer que estuvo desaparecida por casi 6 meses

Una mujer de New Haven, Connecticut, que llevaba desaparecida casi seis meses, fue encontrada muerta en una zona boscosa de la ciudad, según la policía.

La policía informó que el jueves pasado, unas personas que estaban desbrozando la maleza detrás de su casa en Rock Creek Road encontraron restos en una zona boscosa. El martes, la policía identificó a la persona fallecida como Denise Leary, residente de New Haven.

The human remains found on Rock Creek Road have been identified by the OCME as Denise Leary (b. 1965) of New Haven. Cause and manner of death are still pending.