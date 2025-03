Retrasos en Amtrak entre Boston y NY por cables caídos en Connecticut

Los cables eléctricos caídos en New Haven, Connecticut, provocaron importantes retrasos en el servicio de Amtrak entre Boston y Nueva York el jueves.

Amtrak reportó el problema por primera vez en una publicación en redes sociales poco antes de las 8:30 a. m., indicando que el servicio ferroviario en la zona de New Haven estaba experimentando retrasos debido a problemas de suministro eléctrico. Minutos después, informaron que el Acela 2190 entre New Haven y Boston había sido cancelado debido a problemas mecánicos y de suministro eléctrico.

VÉALO GRATIS A CUALQUIER HORA Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés.

En una actualización cuatro horas después, justo antes de las 12:30 p. m., Amtrak informó que el servicio continuaba interrumpido entre Nueva York y Boston. El servicio se restableció parcialmente poco antes de la 1 p. m., pero Amtrak indicó que se esperaban más retrasos.

Service Update: Service continues to be stopped between New York (NYP) and Boston (BOS). Partial service is expected to be restored within the next hour. We appreciate your patience during this ongoing delay. — Amtrak Northeast (@AmtrakNECAlerts) March 27, 2025

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

Los pasajeros se volcaron a las redes sociales para expresar su frustración por los retrasos y la falta de información de Amtrak:

2154 to boston. Power lines were down prompting a massive delay. No communication or updates, absolutely frustrating. — Kantocollections (@kantocollects) March 27, 2025

is rail service suspended or is it resumed? In multiple other tweets, you say rail service has resumed. Figure it out. It’s embarrassing. — helen (@hcwdal) March 27, 2025

last update was 2 hours ago, please update us!!! — maleeeeeha (@maleehaabrar207) March 27, 2025

What is the ETA to get this fixed! — jack sandri (@sandri_jack) March 27, 2025

No trains are moving. Which direction has service been restored? Going South or North? Going south we have been at New Haven for hours and still are not moving. — S Elle Smith 💼⚖️👠 (@LittleOnederful) March 27, 2025

@AmtrakNECAlerts any update on train 95? We’ve been on it since 6:50 AM. Providence, to new york — ScottyDoezntKnow (@ScottyDoezntKn0) March 27, 2025

Hi I have been on the Amtrak 93 which is currently 1 and hr 20 mins behind we have been stopped 3-4 and now we are at OSB and stopped for an unknown time I have a concert and hotel to get to what is the process of getting refunded/reimbursed for this ridiculous experience??? — kpoppin (@myhubbyjbe) March 27, 2025