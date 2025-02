Retrasos en la línea Stoughton del tren de cercanías MBTA por auto en las vías

La línea Stoughton del tren suburbano de la MBTA se demoró el miércoles por la mañana debido a que había un automóvil en las vías en Canton, Massachusetts, informó la agencia.

La MBTA confirmó en X que había un vehículo en la vía, pero no detalló de inmediato lo que sucedió. Las imágenes de la escena muestran un tren suburbano detenido y un sedán con graves daños en la parte delantera sobre un camión de plataforma.

El problema está provocando cancelaciones en la línea y los autobuses lanzadera están prestando servicio entre Canton Center y Stoughton. Los pasajeros deben esperar demoras.

❌ Stoughton Line Train 869 (8:57 am from South Station) will be terminated at Canton Center today due to a road vehicle on the right of way. Passengers will be accommodated by shuttle bus for service to Stoughton.