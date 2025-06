Reunión del Ayuntamiento de Worcester termina abruptamente en medio de protesta

Un nutrido grupo de manifestantes irrumpió en una reunión del ayuntamiento el martes en Worcester, Massachusetts, provocando su abrupta clausura.

El administrador municipal de Worcester, Eric Batista, informó que una persona, cuyo nombre no se reveló, fue arrestada por alteración del orden público y vandalismo.

El Telegram & Gazette informó que alrededor de las 7:45 p.m., durante la sesión de comentarios públicos de la reunión en el Ayuntamiento, las voces de un grupo que protestaba contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) comenzaron a escucharse dentro de la Cámara Esther Howland.

"Alrededor de una docena de residentes habían tenido la oportunidad de hablar sobre diversos temas cuando los comentarios de un residente fueron ahogados por cánticos que se extendieron desde los pisos inferiores del edificio y luego ingresaron a la cámara", escribió el periódico. Algunos manifestantes enmascarados portaban carteles que decían 'Debido proceso para todos', 'Sin reyes' y 'ICE (improperio)'.

Videos publicados en redes sociales mostraban a personas con mascarillas en la sala del consejo insultando a Batista y al alcalde Joseph Petty.

Las imágenes muestran a una joven de 17 años siendo arrestada por agentes de policía de Worcester mientras agentes federales detenían a su madre a pocos metros de distancia.

Batista afirmó que la policía fue llamada al Ayuntamiento y que, salvo un arresto, los manifestantes abandonaron el edificio pacíficamente.

"Seamos claros: la ciudad de Worcester respeta el derecho a reunirse y protestar pacíficamente, dentro de los límites de la ley y en los lugares apropiados", escribió el administrador municipal en un comunicado. "El interior del Ayuntamiento no es un lugar de reunión pública y la interrupción de anoche fue inaceptable".

Petty declaró al Telegram que decidió posponer la reunión hasta una fecha posterior por motivos de seguridad.

"Comparto la frustración con ICE y la comparto con la administración Trump", declaró el alcalde, según el periódico. Pero esta tampoco es forma de protestar pacíficamente. La gente estaba allí para hablar de los asuntos del pueblo, y no pudieron. Tenían miedo.

La concejala general Thu Nguyen, quien es no binaria y se encuentra en excedencia desde que alegó transfobia por parte de sus colegas, convocó la protesta en una publicación de Facebook el lunes, indicando la dirección del Ayuntamiento como el lugar en un gráfico que decía "Abolir ICE: Solidaridad con Los Ángeles".

"Dejen el teléfono en casa", escribió Nguyen. "Usen mascarilla".

Compartiendo un video de la cámara, escribieron: "El Ayuntamiento de Worcester acaba de entrar en receso después de que la comunidad entrara coreando "¡Fuera ICE de Worcester ya!".

La concejala del Distrito 2, Candy Mero-Carlson, quien también publicó un video de la protesta, culpó a Nguyen y a otros dos miembros del organismo por interrumpir la reunión.

La concejal participó en un operativo de ICE en Worcester en el que arrestaron a una joven y una madre.

"Esto no fue activismo, sino obstrucción, impulsada por los concejales Khrystian King, Etel Haxhiaj y Thu Nguyen", escribió Mero-Carlson. "El concejal Nguyen, quien ayudó a orquestar la interrupción, se niega siquiera a presentarse en la sala del consejo y a enfrentarse a las personas a las que representa, todo mientras cobra un salario financiado por los contribuyentes".

Mero-Carlson añadió: "Apoyo plenamente el derecho a la protesta pacífica, incluyendo la oposición a las políticas del ICE, pero la Sala del Consejo no es el lugar para exhibir pomposidad política nacional. La gente de Worcester merece algo mejor".

The Telegram informó que intentó, sin éxito, contactar a Mero-Carlson, Nguyen y King para obtener comentarios.

Haxhiaj declaró a The Telegram en un mensaje de texto: "No es sorprendente que la concejala Mero-Carlson continúe difamando, atacando y difamando a los colegas con los que no está de acuerdo y que personalmente le desagradan".

A principios de este mes, la policía de Worcester confirmó a nuestra cadena hermana NBC10 Boston que había presentado cargos penales contra Haxhiaj por sus acciones durante un caótico operativo del ICE el 8 de mayo. The Telegram informó que los cargos en su contra incluyen agresión con lesiones a un agente de policía e interferencia con la policía.

Durante el enfrentamiento, se pudo ver a agentes de policía de Worcester sujetando la cara de una joven de 16 años contra el suelo mientras agentes del ICE detenían a su madre.

El incidente, y las acciones de la policía local durante el mismo, han provocado una serie de protestas en la ciudad en las semanas posteriores.