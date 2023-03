Revelan nombre de conductor que falleció en accidente de NH

El conductor que murió en un accidente ocurrido en New Hampshire el martes, en el que también resultaron heridos una mujer y dos niños, fue identificado por las autoridades.

La policía estatal de New Hampshire lo identificó el miércoles como Paul DiChiara, un hombre de 27 años de Newton, New Hampshire. No se compartió información sobre las identidades o las condiciones actuales de las otras tres personas en el accidente de East Kingston: una mujer que fue trasladada en avión a un hospital en el área de Boston y dos niños pequeños, de 3 años y 9 meses, que sufrieron lesiones graves.

DiChiara fue declarado muerto en la escena del accidente de un solo vehículo, dijo la policía anteriormente.

Todavía tienen que compartir lo que los investigadores creen que causó el incidente.

El accidente, que aparentemente partió el auto de DiChiara en dos en el patio delantero de una casa, ocurrió alrededor de la 1:40 p.m. en Burnt Swamp Road en East Kingston, según la Policía Estatal de New Hampshire. Al menos dos caminos en el área fueron cerrados después del accidente.