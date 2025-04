Revelan póster oficial de Boston para la Copa Mundial de la FIFA 2026

El martes se reveló el póster oficial de Boston para la Copa Mundial de la FIFA 2026 diseñado por un profesor y un grupo de estudiantes del Massachusetts College of Art and Design.

Boston es la única ciudad de las 11 localidades anfitrionas en EEUU que colaboró con instituciones educativas para crear este póster, así también como el tema musical para los partidos.

Boston es la única ciudad anfitriona que trabaja con una institución educativa para crear su sonido único y original para la Copa Mundial de la FIFA 26™

El profesor John Rego dice que este poster que le tomó unos dos meses en diseñar está inspirado en vecindarios conocidos de Boston combinados con la vida marina más representativa de nuestra región.

Una langosta gigante, como portero de un partido de fútbol submarino en el puerto de Boston es el centro del nuevo póster con estilo de cómic y caricatura de Boston para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Rego, profesor del Massachusetts College of Art and Design, es el artista detrás de la pieza artística que incluye al monumento de Bunker Hill, el puente Zakim y hace referencia a sucesos históricos como el Boston Tea Party y otros eventos deportivos como Head of the Charles además del festival de veleros y los botes de cisnes del Public Garden.

Él y un grupo de estudiantes que ayudaron con el diseño son los únicos en la nación, crearon el póster dibujado a mano y coloreado digitalmente para los siete partidos que se celebrarán en el Estadio Gillette en 2026.

El profesor Rego dice “fue una oportunidad realmente emocionante y lo que realmente me pareció sorprendente fue que estaba diseñando un póster para un evento único en una generación para la ciudad de Boston y la región.” Agrega que espera que la gente lo disfrute y aumente el entusiasmo ante la llegada de la copa mundial a nuestra región.

Algunos de los elementos que no están en el póster incluye el Boston Common, el letrero de Citgo y elementos de la gastronomía de nuestra región.

