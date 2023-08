Revelan resultados de investigación de firmas fraudulentas en campaña de la vicegobernadora de RI

Después de semanas de controversia, la junta de elecciones de Rhode Island reveló los resultados de una investigación por la supuesta presentación de firmas fraudulentas en la campaña al congreso de la vicegobernadora Sabina Matos.

La junta electoral concluyó que "no existe un patrón obvio de fraude" en la presentación de documentos para la nominación de Matos para el congreso. Un ejemplo de esto es que inicialmente se aceptaron 730 firmas, la revisión aprobó 726, y la diferencia se debe a tecnicismos.

Una revisión de tres días, involucrando a trece oficiales electorales concluyó que son mínimas las discrepancias en la presentación de firmas para la candidatura al congreso de la vicegobernadora de Matos.

Las cifras son prácticamente la mismas, con la diferencia de cuatro firmas, que fueron descalificadas por asuntos varios como inelegibilidad o no estar completamente registrados para votar.

Autoridades investigan cómo firmas de personas que dicen nunca ofrecieron sus apoyo a la vicegobernadora Sabina Matos, constan entre los formularios que la ayudaron a postularse para congresista.

Tal diferencia es aceptable de acuerdo al líder de la junta electoral, quien aseguró que el proceso democrático no fue afectado.

Quien sí se siente afectada es la vicegobernadora Matos. Ella dice que la conclusión de la junta electoral confirma lo que ella declaró en un principio, que las acusaciones se trataron de un ataque político.

"Mis oponentes, ellos también entregaron firmas que no fueron validadas, uno de ellos, que me ha atacado más, tienen 210 firmas que no fueron validadas, pero a él no se le ha hecho el proceso que me hicieron a mí", dijo Matos.

La vicegobernadora dice que la acusación carecía de fundamento debido a que ella tenía más de las 200 firmas requeridas para la nominación.

Ella cree que la investigación debe seguir su curso, "ahora yo quiero llegar al fondo de qué fue lo que paso y quiero saber porqué mi campaña fue víctima".

La fiscalía general del estado realiza una investigación independiente en este caso, mientras que la junta de elecciones hará otra revisión a profundidad, en lo que podría citarse a las personas que trabajaron en la recolección de firmas.