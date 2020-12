Revere registra récord de casos de COVID-19 en un día durante la pandemia

La Junta de Salud de Revere informó de 131 nuevos casos de COVID-19 en la ciudad de Revere el jueves, lo que marca el número de casos más alto de la ciudad en un solo día durante la pandemia.

Revere ahora tiene un promedio de 59,3 casos nuevos por día y su tasa de positividad de 14 días es del 7,8%. En el mes de noviembre, la ciudad de Revere registró 1.062 nuevos casos de COVID-19.

Las pruebas también aumentaron drásticamente durante el último mes; 8.805 residentes fueron evaluados en la última semana de noviembre en comparación con 6.238 en la última semana de octubre, informó la ciudad.

"Si aún no lo están sintiendo personalmente, quiero que nuestros residentes comprendan que estamos en medio del segundo aumento para el que nuestro equipo se ha estado preparando durante los últimos meses", dijo el alcalde Arrigo. "Necesitamos que todos hagan su parte para reducir la propagación tanto como sea posible. Por favor, no se reúna, use una máscara, limite sus viajes al público, a lugares cerrados y siga las instrucciones de los funcionarios de salud pública si ha dio positivo o pudo haber estado expuesto ".

En respuesta a los comentarios de la comunidad y la creciente demanda de pruebas, la Junta de Salud de Revere abrirá un tercer sitio de prueba de COVID-19 gratuito en la ciudad, y el sitio más nuevo solo prestará servicios a los residentes de Revere.

El sitio abrirá el domingo 6 de diciembre a las 8:30 a.m. en el Centro para personas mayores Rossetti-Cowan y operará los domingos, miércoles y viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. No se necesita cita previa.

Los residentes de Revere deben mostrar un comprobante de domicilio con una licencia de conducir, una identificación escolar o de Massachusetts o una factura de servicios públicos.