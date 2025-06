Revés en política migratoria estremece la industria de restaurantes locales de Mass.

Esta tarde, un nuevo revés en la política migratoria causa incertidumbre en la población. Y es que después de que el presidente Donald Trump anunciara que estaba dispuesto a eximir al sector agrícola, restaurantes y hoteles de su ofensiva migratoria, el Departamento de Seguridad Nacional aclaró que “no habrá espacios seguros”.

Esto ha causado mucha preocupación en la industria de los restaurantes locales, la mayoría de sus dueños afirman que las ventas han bajado mínimo un 40 por ciento, y es que no solo cayó la demanda y es que hasta los empleados tienen temor de ser arrestados por ICE.

“Es miedo en la comunidad, miedo a salir, tal vez a gastar dinero porque no sabemos si mañana vamos a salir a trabajar”, dice Freddy García.

Trump había sugerido una pausa pero una portavoz de DHS dijo que “no habrá espacios seguros para las industrias que albergan a delincuentes violentos o intentan deliberadamente socavar la labor del ICE”.

Freddy es dueño de un restaurante ubicado en el corazón comercial de la ciudad de Lynn, Massachusetts, y fue uno de los que, como muchos comerciantes, escuchó el anuncio del presidente Donald Trump la semana pasada, en el que decía que estaba dispuesto a eximir al sector agrícola, hotelero y de restaurantes de su ofensiva migratoria.

“Mucha gente no se creyó eso, porque de un día para otro, difícil de creer que eso vaya a suceder”, dijo.

Y es que horas más tarde, el Departamento de Seguridad Nacional, emitió un memorándum diciendo: "No habrá espacios seguros para las industrias que albergan a delincuentes violentos o intentan deliberadamente socavar los esfuerzos del ICE”.

“La verdad nos tiene muy confundidos, peor lo que sí sabemos es que esto no va parar”, dijo.

Comerciantes como Karina Arriaga asegura que en los operativos que realiza los agentes federales, no se están llevando solo a criminales, se están llevando a la clase trabajadora del mueve la economía del país.

“La mayoría tiene un permiso de trabajo, pero a ellos ya no les importa eso, los arrestan y se los llevan”, dijo. “Somos, quieran o no, les guste o no, nosotros los hispanos somos la fuerza de la economía de este país”.

Karina dice que muchos comerciantes en Lynn están sufriendo el impacto de estos operativos, de hecho, han habido reuniones con el alcalde para hablar de este impacto.