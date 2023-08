Revive la esperanza de Familia de joven hispano que quedó inconsciente tras ser arrollado en Waterbury

Bryan Calle el adolescente ecuatoriano que lleva inconsciente desde mayo tras ser impactado por un conductor que se dio a la fuga, movió las manos en contra de los prognosis médicos, dijeron sus familiares.

Con un abrir y cerrar sus manos, ese es el momento en el que la familia de Bryan Calle dice que respondió al llamado de su padre.

“Ver a mi hijo que ya se está recuperando es una emoción muy intensa y después de ver cómo estaba él ahí y… ver que va a recuperarse día a día es muy emocionante”, dice Rosa Calle.

Sus padres Rosa Calle y Segundo Calle, junto a su sobrina Martha diariamente se mantuvieron al pie de la cama hospitalaria anhelando ese día, “esas tantas rodillas que se doblaron porque son miles de personas que oraban por Bryan…”, dice su padre. Ellos viajaron de Ecuador con una visa humanitaria de seis meses.

El 26 de mayo, su hijo, Bryan de 17 años fue atropellado y abandonado en las calles de Waterbury. El sospechoso, John Egan, es un ex-funcionario de la ciudad de Waterbury acusado de haber estado ebrio al volante. Doctores del Connecticut Children's Hospital no daban esperanza y pedían que la familia tomará la difícil decisión de desconectarlo.

“La decisión era de solamente decir ya desconectalo y esa era la decisión que ellos querían pero yo me aferre a la vida y yo sabía que dios no me iba a defraudar”, dijo Segundo Calle.

Ellos confían que su hijo se recupere, pero admiten que el proceso será largo. Tienen hasta diciembre para poder permanecer en el país, “Seria bueno que nos ayudarán a extender la visa para estar y ver la recuperación de nuestro hijo”, dijo Rosa Calle, madre de Bryan.

Los gastos médicos según la familia sobrepasan el millón. Es por ello, que han intentado conseguir seguro médico, algo que se les ha negado por su estatus migratorio.

Aún así, la familia agradece el enorme apoyo de sacerdotes, feligreses y donaciones de la comunidad, “La fe que nos ayudó gracias para poder estar ahí adelante poder estar ahí adelante y hoy estamos viendo a mi hijo abrir los ojos, mover la mano mover el pie, él sabe él siente…”, dice Segundo Calle.

La esperanza están en que Bryan pase del hospital a una recuperación con terapia.

Egan, el acusado de impactar a Bryan, está libre bajo fianza mientras avanza el caso en corte.