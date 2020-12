Rhode Island lidera la nación en promedio de casos diarios de COVID por 100K

El Centro para el Control de Enfermedades de EE. UU. dice que Rhode Island lidera la nación en el número promedio de casos diarios de coronavirus por cada 100.000 personas en los últimos siete días.

El rastreador de datos de COVID del CDC muestra a Rhode Island con un promedio de 110.6 casos diarios por cada 100,000 personas.

Minnesota y Dakota del Sur son los únicos otros estados con tasas superiores a 100 casos diarios promedio por 100,000.

El CDC dijo que la tasa de Connecticut es de 60,5 casos por 100.000 y que Massachusetts tiene una tasa de 58,3 casos por 100.000.

Rhode Island entró el lunes en la segunda semana de una "pausa" de dos semanas que los funcionarios estatales esperan que ralentice la propagación del coronavirus.

"No es nada sorprendente, he estado aquí advirtiendo semana tras semana durante un mes y medio que esto es lo que nos esperaba y, por lo tanto, es exactamente lo que esperábamos. No debe entrar en pánico. Hay que actuar. Eso es exactamente lo que estamos haciendo. No tiene sentido entrar en pánico, estos datos no son buenos ", dijo Raimondo el jueves en su sesión informativa semanal sobre el coronavirus.

El domingo, Rhode Island registró la administración de 7.856 pruebas con una tasa positiva del 10,7%.