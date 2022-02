Rhode Island moviliza más miembros de la Guardia Nacional para ayudar en hospitales

Rhode Island está movilizando a 30 miembros adicionales de la Guardia Nacional para aliviar la presión sobre los hospitales que ya tienen poco personal y que están lidiando con el último aumento en los casos de coronavirus, dijo el gobernador Dan McKee el martes.

Los miembros de la guardia se desplegarán en los hospitales Our Lady of Fatima, Kent, Landmark, Newport, Roger Williams, Rhode Island, South County y Women and Infants, así como en el hospital estatal Eleanor Slater, dijo el gobernador demócrata en un conferencia de prensa.

El estado había movilizado previamente a unos 60 miembros de la guardia al Butler Hospital, un centro psiquiátrico.

El general de división Christopher Callahan, ayudante general de la Guardia Nacional de Rhode Island, dijo que los miembros de la guardia realizarán tareas como el monitoreo de pacientes, el transporte y la detección de pacientes en el hospital, liberando a los profesionales de la salud para que se concentren en la atención del paciente.

Rhode Island también le pedirá a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias que extienda las estadías de los equipos médicos militares que ayudan en los hospitales de Rhode Island y Kent.

El presidente Joe Biden desplegó equipos médicos militares en varios estados del país el mes pasado en un esfuerzo por aliviar la escasez de personal en las instalaciones médicas abrumadas.