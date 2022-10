RIPTA no da abasto para transportar estudiantes de Providence

Algunos estudiantes de escuela secundaria de Providence que dependen de RIPTA para ir a clases, han llegado tarde debido a cancelaciones de última hora.

Esto ha provocado que surja la interrogante de si es hora de dejar de utilizar RIPTA y pagar un servicio de autobús privado para llevar a esos estudiantes a la escuela, informó WJAR.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El superintendente escolar de Providence, el Dr. Javier Montañez, dijo que él y el gobernador están buscando empresas privadas que puedan ser más confiables.

“Frustrado porque tenemos un objetivo y estamos tratando de alcanzar el 90% de asistencia para adultos y estudiantes, pero también estamos mirando a los padres que están frustrados, los estudiantes que están frustrados, los maestros que están frustrados, la comunidad frustrada”, dijo Montañez.

El gobernador Dan McKee dijo que estaba al tanto de la escasez de conductores de autobuses antes de que comenzara el año escolar, pero aseguró que los conductores cubrirían las ocho rutas escolares. Pero ahora que el servicio escolar de RIPTA ha sido cancelado varias mañanas, está buscando otras opciones.

“Entonces, necesitamos un plan B, y creo que se está trabajando en este momento para establecer qué podría ser si RIPTA no puede cumplir”, dijo McKee.

¿Cuántas rutas se han perdido? ¿Cuántos días?

“Tengo un equipo que está trabajando en eso, pero no lo tengo en la cabeza, pero está en curso”, dijo Montañez.

RIPTA dijo que planea reducir otras rutas en todo el estado a partir de este sábado para asegurarse de que haya conductores para cubrir los viajes escolares.

Montañez dijo que no quiere reemplazar a RIPTA, sino encontrar una agencia que pueda intervenir y brindar apoyo cuando sea necesario.

“Todo está sobre la mesa en este momento en cuanto a lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer para asegurarnos de que los estudiantes lleguen a la escuela”, dijo Montañez.

Añadió que si bien no hubo interrupciones el lunes, no puede predecir qué sucederá el martes. Agregó que los estudiantes que no llegan a la escuela debido a RIPTA no tienen ausencias justificadas.